Španielsky stopér Carrillo podpísal s Michalovcami trojročnú zmluvu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 29. júna (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista MFK Zemplín sa dohodol na spolupráci so španielskym stopérom Josém Carrillom, ktorý naposledy pôsobil v UD Logrones.Športový manažér MFK Zemplín Marek Zahorčák pre klubový web na adresu 22-ročného Carrilla uviedol:S michalovským kolektívom sa v priebehu tohto týždňa začali pripravovať aj ďalší dvaja skúsení ofenzívni hráči, ktorí v minulosti pôsobili v Košiciach – Blažej Vaščák a Dávid Škutka.dodal Zahorčák.Zemplínčania naďalej skúšajú brankára Denisa Baráta z Vranova nad Topľou, naopak Lukáš Urminský z Pohronia už odišiel preč. Isté tiež už je, že na Zemplín sa nevráti šikovný defenzívny štít Kristi Qose, ktorý zamieril do Ružomberka, kde podpísal zmluvu na štyri roky. Na odchode z Michaloviec je aj stopér Michal Sipľak, ktorý je blízko prestupu do tímu účastníka poľskej Ekstraklasy Cracovie Krakov. Káder najvýchodnejšieho prvoligistu počas tejto letnej prestávky opustili aj Patrik Macej (odišiel do Dunajskej Stredy), Dominik Kunca (Ružomberok), Adrián Leško a Tomáš Sedlák (obaja trénujú v Prešove). Nový klub si hľadá aj Oliver Podhorin, ktorý pred pár dňami absolvoval skúšku v poľskom tíme Podbeskidzie Bielsko-Biala, napokon by mal ale hrať v českom Vlašimi.