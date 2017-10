Španielsky súd povolil vydanie známeho ruského hakera do USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. októbra (TASR) - Španielsky súd rozhodol o vydaní podozrivého ruského hakera do Spojených štátov, informovala dnes agentúra AP.Pjotr Levašov (37) je celosvetovo známym hakerom. Španielska polícia ho zadržala začiatkom roka v Barcelone, kde bol so svojou rodinou na dovolenke. Stalo sa tak na žiadosť amerických úradov pre podozrenie zo sprenevery a neoprávneného sledovania elektronickej komunikácie.Španielsky súd dnes oznámil, že americkej žiadosti o vydanie spomínaného Rusa vyhovel.Ruská strana podala v septembri - niekoľko hodín pred začiatkom pojednávania o Levašovovom vydaní do USA - za svoju krajinu protižiadosť. Levašovovi právnici označili zadržanie svojho klienta za politicky motivované a žiadali, aby bol súdený v Španielsku.