Španielsky súd si predvolal na výsluch predstaviteľov Katalánska

Študenti podporujúci nezávislosť Katalánska skandujú počas protestného zhromaždenia v Barcelone 22. septembra 2017.

Madrid 4. októbra (TASR) - Španielska justícia predvolala na výsluch štyroch katalánskych predstaviteľov, ktorí sú podozriví z podnecovania k nepokojom pri nedávnom zatýkaní činiteľov brojacich za nezávislosť Katalánska. Očakáva sa, že voči štvorici predvolaných vznesú obvinenia, informovala agentúra AP.Predvolanie na výsluch dostali veliteľ katalánskej polície Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, jeho zástupkyňa Teresa Laplanová, prezident združenia Ómnium Cultural na podporu katalánskeho jazyka a kultúry Jordi Cruixat a Jordi Sánchez, ktorý je predsedom organizácie Katalánske národné zhromaždenie - jednej z hybných síl hnutia za nezávislosť Katalánska.Ako informovala agentúra AP, ich predvolanie súvisí s udalosťami z 20. septembra. Zadržanie 14 vysokopostavených predstaviteľov katalánskych výkonných orgánov a razie vo viacerých objektoch v súvislosti s prípravami referenda o nezávislosti Katalánska vyústilo v Barcelone 20. a 21. septembra do mohutných protestov proti španielskej Občianskej garde.Španielske úrady tvrdia, že tieto demonštrácie bránili policajnej operácii. Okrem toho počas zhromaždení došlo k niekoľkým potýčkam a poškodeniu dvoch policajných vozidiel.Štvorica predvolaných predstaviteľov Katalánska je podozrivá z podnecovania k nepokojom, vysvetlil hovorca španielskeho najvyššieho súdu. Podľa AP sa výsluch uskutoční tento piatok.Za trestný čin podnecovania k nepokojom, ak je páchateľ štátnym zamestnancom, môže španielsky súd vyniesť trest do 15 rokov väzenia. Ak je páchateľom radový občan, trestná sadzba je od osem do 10 rokov väzenia.