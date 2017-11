Španielsky súd zrušil viacero dekrétov zosadenej katalánskej vlády

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Madrid 3. novembra (TASR) - Španielsky ústavný súd v piatok rozhodol, že sa nebude zaoberať sťažnosťou katalánskej vlády proti obmedzeniu autonómie regiónu, o čom na základe článku 155 španielskej ústavy rozhodol kabinet v Madride.Informovala o tom v piatok agentúra AP, podľa ktorej súd vo svojom zdôvodnení uviedol, že katalánska vláda svoju sťažnosť podala ešte pred tým, ako bol článok 155 aktivovaný.O aktivácii článku 155, a to na základe návrhu španielskej vlády, rozhodla horná komora španielskeho parlament (Senát) 27. októbra - len necelú hodinu po tom, ako katalánsky parlament schválil rezolúciu o nezávislosti.Španielska vláda následne pristúpila k odvolaniu katalánskej vlády, rozpusteniu katalánskeho regionálneho parlamentu a na 21. decembra vypísala predčasné regionálne voľby.Ústavný súd tento piatok zrušil aj viacero ďalších dekrétov schválených medzičasom zosadenou katalánskou vládou v súvislosti s referendom z 1. októbra. Ide napríklad o dekrét o vykonaní referenda zo 6. septembra, ako aj uznesenie katalánskeho parlamentu o vytvorení volebnej komisie.V zdôvodnení ústavný súd uviedol, že žiadna z týchto noriem nie je v súlade s ústavou - podobne ako zákon o referende v Katalánsku, ktorý bol ústavným súdom vyhlásený za protiústavný ešte 17. októbra.V pondelok (30.10.) španielska prokuratúra obvinila zosadené vedenie Katalánska zo vzbury, ktorej sa údajne dopustilo svojimi snahami o vyhlásenie nezávislosti. Zosadeným členom vlády hrozí až 25 rokov väzenia.Deväť bývalých katalánskych ministrov vo štvrtok vzali do vyšetrovacej väzby. Medzičasom z nej bol po zaplatení kaucie prepustený exminister podnikania a obchodu Santi Vila.Zosadený premiér Carles Puigdemont sa pred súd odmietol dostaviť. Španielska justícia by dnes mala rozhodnúť o vydaní medzinárodného zatykača na Puigdemonta.