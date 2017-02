Španielsky ústavný súd zakázal referendum o odčlenení Katalánska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 14. februára (TASR) - Španielsky ústavný súd dnes definitívne zakázal referendum o odčlenení Katalánska od Španielska, čo znamená ďalšiu prehru pre stúpencov nezávislosti tohto regiónu.Ústavní sudcovia v Madride ešte v decembri dočasne zrušili platnosť príslušnej rezolúcie regionálneho parlamentu v Barcelone. Teraz zámer separatistov definitívne zastavili so zdôvodnením, že je v rozpore so španielskou ústavou, informovala španielska verejnoprávna televízia RTVE.Španielsky ústavný súd na podnet centrálnej vlády v Madride ešte v roku 2014 zakázal právne záväzný plebiscit o rovnakej otázke v Katalánsku. Justícia vtedy argumentovala, že by sa v ňom malo hlasovať o otázke, ktorá sa týka územnej celistvosti krajiny, a tá nepatrí do právomocí regionálnej vlády.Namiesto zakázaného plebiscitu sa tak v novembri 2014 uskutočnilo v Katalánsku symbolické referendum, na ktorom sa viac ako 80 percent zúčastnených voličov vyslovilo za jeho nezávislosť. Do hlasovania sa však vtedy zapojilo iba 2,3 milióna z celkove 6,9 milióna oprávnených voličov.