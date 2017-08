Sparta Praha má na lane ďalšiu posilu. Z Interu Miláno

Na archívnej snímke hráči Sparty Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. augusta (TASR) - Novou posilou futbalistov Sparty Praha by sa v najbližšom období mal stať francúzsky stredopoliar Jonathan Biabiany, ktorý by mal prísť na hosťovanie s opciou z Interu Miláno.S odvolaním sa na server gianlucadimarzio.com o tom informoval český portál isport.blesk.cz. Dvadsaťdeväťročný Biabiany v minulej sezóne pre zranenia odohral len 150 minút. O jeho príchode na Letnú sa hovorilo už skôr, pretože sa pozná s trénerom Andreom Stramaccionim. Postupne informácie o jeho príchode utíchli, ale po nevydarenom štarte do sezóny sa téma opäť otvorila.Podľa talianskeho webu už ofenzívny stredopoliar priletel do Prahy, kde má doladiť detaily zmluvy. Do Sparty by mal prísť na ročné hosťovanie, počas ktorého ho pražský klub môže kedykoľvek kúpiť za štyri milióny eur. Ak do Sparty príde, stane sa už jedenástou posilou klubu v tejto sezóne.