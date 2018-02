Sparta získala stredopoliara Kangu, zaplatila približne milión eur

Na archívnej snímke hráči Sparta Praha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 2. februára (TASR) - Český futbalový klub Sparta Praha pokračuje vo výraznom posilňovaní pred jarnou časťou sezóny. V piatok získal do svojho kádra gabonského reprezentanta Guélora Kangu z Crvenej Zvezdy Belehrad. Je to už štvrtá zimná posila klubu.Dvadsaťsedemročný ofenzívne ladený stredopoliar vyšiel Spartu podľa idnes.cz približne na jeden milión eur a podpísal kontrakt do leta 2021. Kariéru odštartoval v rodnej krajine v kluboch Mangasport, Missile a Mounana. Odtiaľ v roku 2013 prestúpil do Rostova, za ktorý odohral celkovo 82 zápasov s bilanciou osem gólov a 14 asistencií.V lete prestúpil do CZ Belehrad, nastúpil na 58 stretnutí, strelil 12 gólov a pridal 17 asistencií. V jej drese si zahral vlani v lete aj proti Sparte v predkole Európskej ligy a strelil aj gól.Na Letnú prišli v uplynulých dňoch aj srbský stredopoliar Mihajlo Ristič, rumunský brankár Florin Nita a jeho krajan Nicolae Stanciu.