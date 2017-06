Spartak Trnava odštartoval prípravu s Čanturišvilim i Pehlivanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Program letnej prípravy Spartaka Trnava:



18.-24. júna sústredenie v Jaslovských Bohuniciach

21. júna FC Spartak Trnava - ViOn Zlaté Moravce (Jaslovské Bohunice, 17.00)

24. júna Maccabi Tel Aviv - FC Spartak Trnava (Laa an der Thaya, 17.00)

28. júna FC Spartak Trnava - Sigma Olomouc (Červeník, 17.00)

1. júla FC Spartak Trnava - FC Gyirmót (Jaslovské Bohunice, 11.00)

5. júla FC Zbrojovka Brno - FC Spartak Trnava (13.00)

8. júla Baník Ostrava - FC Spartak Trnava (11.00)

11. júla FC Nitra - FC Spartak Trnava (Pata, 17.00)

15. júla FC Spartak Trnava - ETO Györ (Štadión Antona Malatinského, 19.00)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 16. júna (TASR) - Spartak Trnava odštartoval letnú prípravu na nový ročník futbalovej Fortuna ligy s tromi novými tvárami - Gruzíncom Vachtangom Čanturišvilim, Andrejom Lovásom a Yasinom Pehlivanom, ktorý má skúsenosti s rakúskou reprezentáciou.Krídelník Čanturašvili sa Spartaku upísal na dva roky. V minulosti obliekal dres Dinama Tbilisi, ktoré v tom čase trénoval bývalý kormidelník Trnavy Juraj Jarábek.uviedol Gruzínec pre oficiálny klubový web. O 23-ročnom hráčovi poskytol výborné referencie Vladimír Weiss, ktorý Čanturišviliho trénuje v gruzínskej reprezentácii.Lovás, dvadsaťšesťročný útočník, sa sťahuje do Trnavy spod ružomberského Čebraťa. V drese Ružomberka strelil sedem gólov. Defenzívny stredopoliar Pehlivan v sezóne 2015/16 obliekal dres Red Bull Salzburg, Rakúsko reprezentoval v sedemnástich stretnutiach. S hlavným mužstvom Spartaka vstúpili do prípravy aj Iľja Čeredničenko a Filip Tomovič, ktorí ešte nedávno bojovali v baráži o zotrvanie v druhej lige. Vďaka kvalitným výkonom si ich nový tréner Nestor El Maestro vybral do kádra.Na úvodnom tréningu chýbali Lukáš Mihálik, Erik Jirka a Matej Oravec, ktorí majú po účinkovaní v juniorke predĺženú dovolenku. Brankár Adam Jakubech sa od 16. júna predstaví v drese slovenskej reprezentácie na ME do 21 rokov v Poľsku. Legionár Robert Tambe bude hrať za Kamerun na Pohári konfederácií v Rusku (17. júna - 2. júla). Spartak nastúpi v príprave aj proti atraktívnemu izraelskému tímu Maccabi Tel Aviv. Stretnutie sa odohrá v rakúskej obci Laa an der Thaya 170 km od Trnavy. Generálkou na FL bude 15. júla domáci duel proti maďarskému tímu ETO Györ.