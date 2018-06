Spartak Trnava sa dištancuje od obvinení z korupcie: Sú vykonštruované

Na snímke hráči Spartaka Trnava. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava reagovala oficiálnym stanoviskom na klubovom webe, ktoré ŠR TASR uverejňuje v plnom znení a bez redakčných úprav:



"FC Spartak Trnava oficiálne reaguje na článok „MEGAŠKANDÁL v slovenskom futbale: Polícia odhalila úplatky v prvej lige, Trnava získala titul pochybe,“ ktorý vyšiel v pondelok popoludní na portáli topky.sk.



V prvom rade chceme zdôrazniť, že akékoľvek spájania s možnou korupciou a spomínaným údajným prípadom tvrdo odmietame a odsudzujeme. Spartak Trnava získal v sezóne 2017/2018 titul absolútne čestne a korektne. Bez akýchkoľvek možných vedľajších vplyvov ako uvádza portál topky.sk.



Nikto z klubu FC Spartak Trnava či jeho blízkeho prostredia nemal nikdy nič spoločné s akoukoľvek formou ovplyvňovania výsledkov a zápasov. Klub takéto obviňovania tvrdo odmieta a dištancuje sa od nich. Nie je nám známe, že by takýto možný prípad polícia, resp. NAKA vyšetrovala a ani nás to nezaujíma.



V čase, keď si po 45 rokoch užívame zisk majstrovského titulu, to vnímame ako vykonštruovaný škandál. Môže ísť o zbabelé útoky. V neposlednom rade pokus o hru možných ďalších osôb z futbalového prostredia, do ktorej sa nenecháme zatiahnuť. Klub urobí všetky právne kroky voči tým osobám, ktoré o Spartaku Trnava šíria takéto nepravdy."



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenský futbalový majster Spartak Trnava sa tvrdo dištancuje od obvinení, že mohol vyhrať titul v sezóne 2017/2018 vďaka korupcii. V pondelok o tomto podozrení podľa vlastných zistení informovali topky.sk. Podľa tohto webového portálu existujú zadokumentované svedectvá a dôkazy o podplácaní hráčov v zápasoch slovenského fortunaligového majstra.