Spartak Trnava vyhral nad Zemplínom Michalovce 1:0

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (1:0)



Gól: 45. Čonka. Rozhodoval: Valášek, ŽK: Tóth - Šimčák, Sipľak, 1858 divákov



Zostavy a striedania:



Trnava: Jakubech – Kadlec, Oravec, Godál, Janso – Tóth, Greššák - Mihálik (46. Tambe), Sloboda (62. Košťál), Čonka (83. Čogley) - Schranz



Michalovce: Macej – Kolesár, Kavka, Sipľak, Šimčák – Grič - Žofčák, Serečin (58. Koscelník), Qose (62. Turík), Regáli (81. Vajs) - Kushta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 13. mája (TASR) - Na úvod stretnutia prebehla gratulácia žiakov svojim mamám, blahoželanie bývalému trénerovi Jánovi Huckovi k 85-ke a minúta ticha za Dušana Čabana.Domáci v úvode pohrozili nebezpečnou hlavičkou Greššáka po rohovom kope Čonku a v 8. minúte po priamom kope Čonku neprekonal Maceja zblízka Godál. Rovnako tak po ďalšom priamom kope usmernil loptu hlavou vedľa Schranz. V 14. minúte priamy kop Serečina išiel tesne vedľa Jakubechovej brány. V 21. minúte zastavil sľubnú akciu Schranza so Slobodom do otvorenej obrany Zemplína chybne odmávaný ofsajd rozhodcu Lieskovského. Krátko pred uplynutím polhodiny zakončujúci Schranz neprekonal sediaceho Maceja. V 35. minúte mali hostia výhodu prvého rohového kopu a zakončujúci Grič, našťastie pre domácich, netrafil bránu. Veľkú šancu dostať sa do vedenia mali Michalovčania v 38. minúte, keď po rýchlej kontre a prihrávke Žofčáka poslal Regáli loptu tesne vedľa ľavej žrde Jakubechovej brány. Záver polčasu patril domácim, keď najskôr Čonka z priameho kopu prestrelil, no v poslednej minúte po akcii Godála s Kadlecom, poslal loptu do brány hostí Čonka.Po zmene strán sa hostia snažili o vyrovnanie a patrilo im prvých desať minút, počas ktorých strelu Serečina kryl pri ľavej žrdi Jakubech. Potom pohrozili domáci dvoma hlavičkami, pri prvej z nich Tambeho loptu odvrátili hostia na roh a pri druhej mieril Oravec vedľa brány Zemplína. V ďalšom priebehu hra upadla do podpriemeru, diváci videli medzišestnástkový futbal a pred bránami bolo minimum vzruchu. Najväčšiu šancu mal v 78. minúte Košťál, ale z uhla neprestrelil obranu Zemplína. Domáci sa po konečnom hvizde tešili iba z troch bodov. Očakávaná zlepšená hra zostala v kabínach.