SPD bude po takmer 20 rokoch opäť najsilnejšou stranou v Dolnom Sasku

Stúpenci Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) reagujú po prvých výsledkoch exit pollu v predčasných voľbách do regionálneho parlamentu - krajinského snemu (Landtagu) 15. októbra 2017 v Hannoveri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 15. októbra (TASR) - Iba tri týždne po neúspechu v celoštátnych parlamentných voľbách sa Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) stala dnes víťazom predčasných krajinských volieb v Dolnom Sasku. Najsilnejším politickým subjektom v tejto spolkovej krajine budú sociálni demokrati opäť po takmer 20 rokoch.Potvrdzuje to najnovší odhad volebných výsledkov Infratest dimap, ktorý zverejnili dnes krátko pred 21.00 hod a o ktorom informoval Severonemecký rozhlas (NDR).Vyplýva z neho, že sociálni demokrati si v porovnaní s voľbami v roku 2013 polepšili o 4,5 percentného bodu a mohli by získať 37,1 percenta hlasov.Naopak, ich hlavní rivali z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) si oproti ostatným voľbám pohoršili o 2,3 percentného bodu a zaznamenali jeden z najhorších volebných výsledkov ostatných desaťročí. Napriek tomu im so ziskom aktuálne 33,7 percenta patrí druhá priečka.Súboj o post tretieho najsilnejšieho krajinského subjektu vyhrali zelení so ziskom 8,9 percenta pri strate 4,8 percentného bodu pred liberálmi z FDP, ktorých podporilo 7,3 percenta voličov, čo predstavuje takisto zhoršenie o 2,6 percentného bodu oproti roku 2013.S veľkou pravdepodobnosťou sa do Krajinského snemu (Landtagu) v Hannoveri dostane aj Alternatíva pre Nemecko, ktorej odhadovaný zisk činí momentálne 6,1 percenta.Naopak, strana Ľavica podobne ako pred štyrmi rokmi skončí pred bránami tohto krajinského parlamentu s odhadovaným ziskom 4,6 percenta hlasov.Radosť sociálnych demokratov v Dolnom Sasku, ktorých výsledok označil líder SPD Martin Schulz za historický, kalí fakt, že jediný mandát bráni momentálne pokračovaniu ich doterajšieho vládnutia v Dolnom Sasku v koalícii so zelenými.