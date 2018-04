SPD bude rokovať o podpore vlády s ANO a KSČM

Na snímke Tomio Okamura. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 12. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal vo štvrtok na zámku v Lánoch predsedu a podpredsedu strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru a Radima Fialu, s ktorými hovoril o budúcej českej vláde pod vedením hnutia ANO. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Okamura po rokovaní uviedol, že by vo vláde nechcel súčasných ministrov Dana Ťoka (doprava) a Roberta Pelikána (spravodlivosť). Spokojný nie je ani s ministrom zahraničných vecí Martinom Stropnickým a ministerkou obrany Karlou Šlechtovou. Rokovanie o vláde by sa podľa predsedu SPD malo skončiť do júna.povedal po rokovaní v Lánoch predseda SPD Tomio Okamura.uviedol Okamura. Ďalej povedal, že s prezidentom síce nerokovali o personálnych otázkach, ale SPD podľa neho nie je spokojná so štyrmi ministrami. Vo vláde by podľa neho vôbec nemali byť Dan Ťok a Robert Pelikán. Spokojný nie je ani so Šlechtovou, ktorej vyčíta, že nie je odborníčkou na obranu, či Stropnickým.Hlavné podľa predsedu SPD je, aby v ČR vznikla vláda s dôverou a aby to bola vláda odborníkov, čo presadzuje aj Zeman. Pokiaľ ho premiér v demisii Andrej Babiš s rokovaním o vláde na pôdoryse ANO s podporou SPD a KSČM neosloví, urobí to Okamura sám.Na rokovanie o vládnej spolupráci ANO s podporou SPD a KSČM už prezident Miloš Zeman vyzval premiéra v demisii Andreja Babiša a predsedu KSČM Vojtěcha Filipa, s ktorým sa v Lánoch stretol v stredu.Zeman na utorkovej schôdzke v Lánoch Babišovi odporučil, aby po krachu rozhovorov so sociálnymi demokratmi (ČSSD) rokoval o novej vláde aj s KSČM a pravicovo-populistickým hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD).