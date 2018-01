SPD začne koaličné rokovania s konzervatívcami z CDU/CSU

Líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz máva na mimoriadnom zjazde strany SPD v sídle SPD v Bonne 21. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bonn 21. januára (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) začne takmer štyri mesiace po parlamentných voľbách koaličné rokovania s konzervatívnymi stranami únie CDU/CSU. Rozhodli o tom delegáti jej nedeľňajšieho mimoriadneho zjazdu v Bonne.Za začatie rokovaní sa vyslovilo 362 zo 642 delegátov zjazdu a členov predsedníctva strany, 279 bolo proti a jeden sa zdržal, uviedla agentúra DPA.Koaličné rozhovory s CDU/CSU by sa mohli začať už na budúci týždeň. V najlepšom prípade by mohli trvať dva až tri týždne, ich výsledok však následne musí odobriť viac ako 440.000 členov SPD.Hlasovaniu predchádzala emotívna a konfrontačná diskusia. Predseda SPD Martin Schulz v bojovne ladených prejavoch na úvod a záver rozpravy predniesol svoje argumenty v prospech pokračovania tzv. veľkej koalície.V príhovore bezprostredne pred hlasovaním označil mimoriadny zjazd za "kľúčový okamih" v histórii SPD.povedal.Na čele odporu proti pokračovaniu spojenectva s konzervatívcami sú tzv. Jusos, teda mladí socialisti. Ich líder Kevin Kühnert v diskusii vyhlásil: "Narážal tým na slová predstaviteľa Kresťanskosociálnej únie (CSU) Alexandra Dobrindta, ktorý odpor mladých socialistov nazvalVo svojom vystúpení na úvod mimoriadneho zjazdu Schulz povedal, že v prípade začatia koaličných rokovaní s CDU/CSU bude presadzovať ďalšie požiadavky sociálnych demokratov. Zároveň pripustil, že jemu a vyjednávaciemu tímu SPD sa v rámci sondážnych rokovaní nepodarilo dosiahnuť všetky ciele.Podľa Schulza sa záverečný 28-stranový dokument zo sondážnych rokovaní musí rozšíriť o niektoré body. Konkrétne menoval požiadavku rovnakého prístupu k pacientom poisteným v štátnych a súkromných poisťovniach, obmedzenie zamestnávania na dobu určitú a zavedenie klauzuly o nepredvídateľných okolnostiach v oblasti zlučovania rodín utečencov a migrantov.To však zrejme bude predmetom sporov, pretože CDU i CSU sú dôrazne proti tomu, aby sa dokument podpísaný 12. januára zásadne menil.Najnovšie zostavovanie vlády - voľby sa konali 24. septembra - trvá v Nemecku najdlhšie v jeho novodobých dejinách. V prípade zamietnutia začiatku koaličných rokovaní hrozili Nemecku predčasné voľby, keďže predtým stroskotali rozhovory o koalícii CDU/CSU s liberálmi a zelenými. SPD by sa navyše zrejme ocitla v hlbokej kríze, ktorú by Schulz pravdepodobne riešil odchodom z čela strany. Alternatívou je ešte menšinová vláda konzervatívcov, tú ale šéfka CDU a kancelárka Angela Merkelová odmieta.