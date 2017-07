SPEČATENÉ: Jakubech prestúpil do OSC Lille, podpísal päťročný kontrakt

Na snímke vpravo Adam Jakubech. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Adam Jakubech prestúpil zo Spartaka Trnava do prvoligového francúzskeho klubu OSC Lille. Krátko po tom, čo úspešne absolvoval lekárske testy, podpísal s novým zamestnávateľom päťročný kontrakt. Prestupovú čiastku kluby nezverejnili, informoval PR manažér Spartaka Marek Ondrejka.Lille hľadal náhradu za skúseného kamerunského gólmana Vincenta Enyeamu, ktorý je dlhodobo zranený. Dvadsaťročný Jakubech, ktorý nechýbal ani na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov, začal kariéru v Tatrane Prešov, kde v seniorskom tíme nastúpil na 12 zápasov a od roku 2015 obliekal dres trnavského Spartaka. Trnave pomohol nielen v najvyššej slovenskej súťaži, ale i v dueloch Európskej ligy. Od roku 2015 sa v lige postavil do brány v štyridsiatich deviatich zápasoch, pripísal si devätnásť čistých kont. V druhej najprestížnejšej klubovej súťaži v Európe ich bolo deväť a päť s čistým kontom.povedal Jakubech v tlačovej správe.So svojimi spoluhráčmi, klubom, fanúšikmi i mestom sa rozlúčil vychytanou nulou a víťazstvom proti Michalovciam.uviedol.Francúzske mužstvo Lille OSC v minulej sezóne obsadilo jedenástu priečku. Na trénerskú lavičku nedávno zasadol známy Argentínčan Marcelo Bielsa. Zaujímavosťou je, že "dogy" majú spomedzi všetkých klubov štvrtú najvyššiu návštevnosť - 29-tisíc divákov. Celková kapacita štadióna Stade Pierre-Mauroy je 50.186 divákov. Z majstrovského titulu sa Lille radoval trikrát, naposledy v sezóne 2010/11.Ako jediní prišiel s konkrétnou ponukou.pokračoval v tlačovej správe Jakubech.Do tímu Bielsu odchádza ako najlepší brankár Fortuna ligy. Vďaka výborným výkonom si vypýtal aj miestenku na nedávny európsky šampionát hráčov do 21 rokov. V januári sa po prvý raz predstavil i v seniorskej reprezentácii, keď ho tréner Ján Kozák povolal na prípravný kemp do Abú Zabí.uzavrel dvadsaťročný brankár.V minulosti za Lille nastupoval aj slovenský útočník Róbert Vittek či momentálna hviezda Chelsea Londýn Eden Hazard. Ako na záver priznal, najviac mu bude chýbať kolektív a kamaráti:Posledný rok pracoval pod vedením trénera brankárov Pavla Kamescha.