Špecializovaný finančný úrad v ČR vyšetruje dlhopisy,ktoré kúpil Babiš

Andreja Babiš.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. apríla (TASR)

Praha 30. apríla (TASR) - Špecializovaný finančný úrad v Prahe začal preverovať nezdanené korunové dlhopisy Andreja Babiša, pre ktoré hrozí českému ministrovi financií odvolanie. Informácie týždenníka Respekt potvrdil hovorca Agrofertu Karel Hanzelka a nepriamo aj šéf Generálneho finančného riaditeľstva Martin Janeček, podľa ktorého sa budú preverovať všetky podobné dlhopisy.Vyšetrovanie je súčasťou daňovej kontroly v Agroferte. Trvá už niekoľko týždňov a zatiaľ sa čaká na výsledok. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude kontrola trvať a či nejako ovplyvní súčasnú vyhrotenú politickú situáciu, ktorú by mal český premiér Bohuslav Sobotka nejakým spôsobom vyriešiť v najbližších dňoch. Záujem daňových kontrolórov je pritom dôležitou okolnosťou vládnej krízy, ktorej podstata sa točí v prvom rade práve okolo Babišových dlhopisov.Inkriminované cenné papiere vydal Agrofert na konci roku 2012, teda tesne predtým, než zo zákona vypadla možnosť urobiť z dlhopisov výhodnú daňovú kľučku. Agrofert vydal 28. decembra 2012 tri miliardy dlhopisov CZ0003509507, každý za 1 Kč so splatnosťou desať rokov a s úrokom 6 %. Babiš, vtedy ešte šéf Agrofertu, bol jediným, kto potom dlhopisy nakupoval.Časť z ich získal až v roku 2014, keď už bol ministrom financií. Na úrokoch z dlhopisov Babiš ročne dostáva 90 miliónov Kč (3,34 milióna eur), ktoré nemusí zdaniť. Trik spočíva v tom, že úroky z korunových dlhopisov sú len v halierových položkách, takže podľa starého nedokonalého zákona sa daň z tohto príjmu zaokrúhľuje na nulu. Podobné dlhopisy vydalo 436 firiem, z toho väčšina práve až koncom roka 2012 pred opravou zákona.Sobotka a väčšina českého parlamentu kritizuje Babiša za to, že tento príbeh - a niektoré ďalšie, ako napríklad nedoriešené Bocianie hniezdo - stále neobjasnil a nevyvrátil podozrenie z krátenia daní. V tomto zmysle poslanci všetkých strán s výnimkou Babišovej strany ANO odhlasovali 15. marca uznesenie, podľa ktorého má Babiš svoje kauzy "vierohodne vysvetliť" a v prípade dlhopisov presvedčiť snemovňu, že tieto cenné papiere nemali slúžiť len ako daňová úspora. Práve dnes 30. apríla uplynula Babišovi lehota pre odpoveď.Babiš poslal svoje písomné vysvetlenie do Poslaneckej snemovne v piatok (28. 4.), ale zopakoval v ňom len to, čo už hovoril skôr. Parlamentné uznesenie Sobotku zaväzuje, aby proti Babišovi v prípade nesplnenia úlohy "vyvodil dôsledky" - na čo sa teraz čaká. Sobotka si zobral víkend na rozmyslenie, aby rozhodol ako ďalej. V uplynulom týždni odvolanie vyzeralo vzhľadom k jeho nemennému postoju ako úplne reálny variant, o ktorom už hovorí aj sám Babiš.Mnohí daňoví experti, napríklad niekdajšia Babišova námestníčka Simona Hornochová, považujú korunové dlhopisy ako jasné zneužitie práva, pretože nemajú žiadnu inú ekonomickú podstatu, než znížiť dane. Babiš sa obhajuje tým, že Agrofert peniaze potreboval (a neskôr tiež použil na investície). Že podnik už mal vysoké bankové úvery, a tak firme požičal Babiš sám, zo svojich predtým zarobených peňazí.Pri vysvetľovaní pôvodu týchto financií sa Babiš začiatkom roka zamotal do neúplných a nepresných vyjadrení, ale podstatou príbehu zostávajú dlhopisy - teda podozrenie, že ich Agrofert vydával len preto, aby Babiš ako fyzická osoba mohol na osobné konto odčerpať z firmy peniaze, ktoré predtým zarobil, a neplatiť pritom daň, ako keby si z Agrofertu vzal normálnu dividendu.