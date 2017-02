Špecializovaný trestný súd zobral do väzby 6 členov skupiny takáčovcov

Takáčovci, ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava/Banská Bystrica 1. februára (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku - pracovisko Banská Bystrica vzal dnes do väzby šiestich obvinených z bratislavskej skupiny takáčovcov.povedala pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu ŠTS podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Podľa informácií TASR do väzby ide jeden z bossov skupiny Ľubomír K. prezývaný Kudla a aj bývalý kandidát na prezidenta Slovenského olympijského výboru (SOV) Milan J.informovala dnes TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Výsluchom obvinených začal v utorok (31.1.) sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, rozhodovať o návrhu na vzatie do väzby 13 členov obávanej skupiny známej ako takáčovci. Na súd ich priviezli kukláči, vrátane údajného bossa gangu Ľubomíra K. Národná kriminálna agentúra ich zadržala 29. januára v Bratislave a okolí. Ľubomír K. sa na polícii prihlásil sám.Ako v utorok potvrdil prokurátor ÚŠP Alexander Bíró, muži patria do skupiny zvanej takáčovci. Čelia obvineniu predovšetkým. U niektorých žiada väzbu pre obavu, aby nemohli pôsobiť na spoluobvinených alebo svedkov, a tým mariť vyšetrovanie. U niekoho aj preto, aby nemohol pokračovať v trestnej činnosti a tiež pre obavu, že by sa dal na útek alebo sa skrýval.Podľa prokurátora ÚŠP obvinenia sa týkajú skutkov staršieho dáta, od roku 2009 až doposiaľ.