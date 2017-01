Špeciálne iracké jednotky prenikli do komplexu univerzity v Mósule

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Arbíl 13. januára (TASR) - Iracké špeciálne jednotky prenikli dnes do komplexu univerzity v meste Mósul, ktoré sa iracké vládne sily usilujú dobyť z rúk militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).Podľa dvoch nemenovaných príslušníkov irackej armády vládne sily prenikli na pôdu univerzity v Mósule dnes ráno a podarilo sa im zaistiť niektoré časti rozľahlého komplexu ležiaceho vo východnej polovici mesta.K prieniku do univerzitného mestečka v Mósule došlo deň po tom, ako sa iracké vládne sily spojili s jednotkami, ktoré na mesto útočia z jeho východného okraja.Univerzitný komplex v Mósule je dominantou mesta a slúžil ako základňa militantov z IS. Podľa irackých predstaviteľov džihádisti využívali univerzitné laboratóriá na výrobu chemických zbraní.Ofenzíva v Mósule, ktorá sa začala v polovici októbra, bola obnovená minulý mesiac po dvojtýždňovej prestávke spôsobenej tvrdým odporom IS a nepriaznivým počasím.Mósul je druhé najväčšie mesto Iraku a posledná mestská bašta extrémistov v krajine. Islamisti ho dobyli v polovici júna 2014.