Špeciálny prokurátor D. Kováčik nebude vo funkcii do roku 2021

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, archívne foto.

Bratislava 6. júna (TASR) - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik nebude vo funkcii do roku 2021, kedy sa mu skončí aktuálne funkčné obdobie. Povedal to Kováčik na dnešnom rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru.vysvetlil aj v súvislosti s protikorupčným pochodom, ktorý organizujú študenti a žiadajú na ňom odchod Dušana Kováčika aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Podľa Kováčika je naivné myslieť si, že odchodom jedného človeka sa problém s korupciou vyrieši. "Takto to nefunguje. Korupcia nie je o jednej osobe," podotkol.Nad požiadavkou študentov Kováčik premýšľa každý deň.poznamenal. Zatiaľ podľa vlastných slov nepočul relevantný dôvod, pre ktorý by mal odstúpiť. Ak by odstúpil, generálny prokurátor Jaromír Čižnár to bude rešpektovať. Povedal to novinárom dnes v parlamente.Iniciatívu študentov, ktorí organizujú Veľký protikorupčný pochod, vníma Kováčik veľmi pozitívne.povedal.Odmieta, že by zametal kauzy pod koberec. Ľubomír Galko z SaS mu pripomenul nevyšetrenú nahrávku s hlasom podobným premiérovi Robertovi Ficovi. Podľa Galka má verejnosť právo vedieť, či strana Smer-SD vznikla z čiernych peňazí. Kováčik uviedol, že Bohumil Hanzel, ktorý pred médiami, napokon odmietol vypovedať.zopakoval Kováčik.Vyšetrovateľka podľa Kováčika konštatovala, že z obsahu nahrávky nie je možné určiť relevantné skutočnosti, z ktorých by sa dalo konštatovať, že došlo k protiprávnemu konaniu. Bez dôkazov sa podľa Kováčika nedá pokračovať.Poslanci sa dotkli aj kauzy Gorila. Kováčik odmieta tvrdenia, že sa v kauze nič neurobilo.poznamenal s tým, že prípad je ale ťažký a komplikovaný.zdôraznil Kováčik, ktorý pevne verí, že Gorilu doriešia.vyhlásil.