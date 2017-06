Špeciálny prokurátor vyšetruje, či Trump maril spravodlivosti

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. júna (TASR) - Americký špeciálny prokurátor Robert Mueller, ktorý vedie vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA, skúma, či sa prezident Donald Trump dopustil marenia spravodlivosti. V stredu večer o tom informoval denník Washington Post.Muellera vymenovalo minulý mesiac do funkcie špeciálneho prokurátora ministerstvo spravodlivosti a poverilo ho spomínaným vyšetrovaním.Vyšetrovatelia pracujúci v Muellerovom tíme vybavujú stretnutia, na ktorých sa chcú o kauze rozprávať s kľúčovými pracovníkmi tajných služieb. Denník to uviedol s odvolaním sa na piatich nemenovaných predstaviteľov, oboznámených s plánovanými rozhovormi.Hovorca osobného právnika Donalda Trumpa, Marca Kasowitza, odsúdil tento posun vo vyšetrovaní kauzy, ale priamo podozrenie z trestného činu marenia spravodlivosti nepoprel.uviedol v e-maile tlačovej agentúre DPA Mark Corallo, hovorca právnika Kasowitza.Bývalý šéf FBI James Comey minulý týždeň vypovedal v senátnom výbore, že jeho odvolanie z funkcie prezidentom Trumpom 9. mája bolo pokusom zmeniť smer vyšetrovania ruských aktivít počas amerických prezidentských volieb v roku 2016, vrátane kontaktov bývalého poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna.Trump predtým Comeymu naznačil, aby vyšetrovanie Flynna zastavil, uviedol samotný Comey.Riaditeľ amerických spravodajských služieb (DNI) Daniel Coats, šéf Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Mike Rogers a Richard Ledgett, ktorý nedávno odišiel z funkcie zástupcu riaditeľa NSA, už súhlasili s rozhovorom s vyšetrovateľmi, napísal denník Washington Post.