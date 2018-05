Špeciálny vyšetrovateľ Mueller pohrozil Trumpovi predvolaním

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. mája (TASR) - Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller pohrozil vydaním predvolania pre prezidenta USA Donalda Trumpa v rámci vyšetrovania údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na denník Washington Post.Mueller tento krok navrhol v marci počas rozhovorov s Trumpovými právnikmi. Uviedol, že predvolanie by prinútilo prezidenta čeliť otázkam vyšetrovateľov. Je to zrejme prvýkrát, čo osobitný vyšetrovateľ spomenul možnosť prinútenia Trumpa k vypovedaniu.Počas marcového stretnutia prezidentovi právnici trvali na tom, že Trump nemá povinnosť čeliť otázkam federálnych vyšetrovateľov v tomto prípade. Muellerov tím údajne reagoval návrhom, že ak šéf Bieleho domu odmietne vypovedať, vydajú predvolanie. Súhlasili s tým, že právnikom poskytnú viac informácií o otázkach, ktoré mu chcú položiť.Trump v pondelok kritizoval denník New York Times za zverejnenie viac ako 40 otázok, ktoré sa ho chcú vyšetrovatelia spýtať. Únik otázok do médií označil zaMueller vedie nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovou kampaňou a predstaviteľmi Ruska pred inauguráciou prezidenta USA. Mohol by tiež preskúmať, či sa Trump alebo niektorí členovia jeho tímu nepokúšali mariť spravodlivosť. Tieto podozrenia voči Trumpovi vznikli po vlaňajšom odvolaní riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, ktoré prezident odôvodnil