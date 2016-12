Spenglerov pohár: Kukumberg prispel k víťazstvu Mountfieldu

Na archívnej snímke vpravo Eduard Šedivý a vľavo Roman Kukumberg (obaja Slovensko) po strelení štvrtého gólu počas hokejového turnaja o Nemecký pohár Slovensko - Švajčiarsko 8. novembra 2015 v Augsburgu. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

sumáre:



A-skupina:



Mountfield Hradec Králové - Avtomobilist Jekaterinburg 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)



Góly: 5. a 56. Jarůšek, 25. a 53. KUKUMBERG - 1. Moňa, 38. Golyšev, 40. ČAJKOVSKÝ



tabuľka:



1. Lugano 1 1 0 0 0 4:2 3



2. Mountfield HK 1 1 0 0 0 4:3 3



3. Jekaterinburg 2 0 0 0 2 5:8 0







B-skupina:



HC Davos - Kanada 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)



Góly: 12. Ledin, 46. Rahimi, 56. Ledin - 17. Raymond, 28. Emmerton, 47. Micflikier, 53. Ebbett



tabuľka:



1. Dinamo Minsk 1 1 0 0 0 7:4 3



2. Kanada 2 1 0 0 1 8:10 3



3. Davos 1 0 0 0 1 3:4 0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Davos 27. decembra (TASR) - Hokejisti Mountfield Hradec Králové zvíťazili vo svojom úvodnom zápase 90. ročníka Spenglerovho pohára v Davose nad ruským Avtomobilistom Jekaterinburg 4:3.Dva góly v drese českého tímu strelil slovenský útočník Roman Kukumberg, za hostí sa raz presadil obranca Michal Čajkovský. Jekaterinburg prehral v základnej A-skupine turnaja aj svoj druhý duel. V B-skupine si tím Kanady obhajujúci prvenstvo na najstaršom hokejovom turnaji na svete poradil s domácim Davosom 4:3.Postup do ďalšej fázy majú zabezpečený všetci účastníci. Víťazi skupín idú priamo do semifinále, tímy z druhých a tretích miest zohrajú play off o postup medzi elitné kvarteto.Finálový duel je na programe v sobotu na obed.