Speváčka Ariana Grande navštívila v nemocnici deti zranené pri útoku

Archívna fotografia: Policajti poskytujú informácie mužovi pred uzatvorenou cestou pred Manchester Arenou po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017.

Londýn 3. júna (TASR) - Popová speváčka Ariana Grande (23) prekvapila v piatok v manchesterskej detskej nemocnici svoje fanúšičky, zranené pri teroristickom útoku v Manchestri. Vyobjímala ich posteliach a fotografovala sa s nimiSpeváčka sa vrátila do Británie v piatok, v nedeľu bude mať v Manchestri spoločne s priateľmi benefičný koncert. Výnos z neho pôjde do osobitného fondu, určeného na pomoc obetiam útoku a ich rodinám.Ariana Grande sa podelila o snímok zo svojej návštevy Kráľovskej manchesterskej detskej nemocnice so 107 miliónmi svojich stúpencov na Instagrame. Snímky z jej návštevy zverejnili na sociálnych sieťach aj ďalší. Na jednej z nich je speváčka so zdravotnými sestričkami, ktoré sa starajú o deti zranené pri útoku.Peter Mann, ktorého 10-ročná dcéra Jaden utrpela pri útoku zlomeniny oboch nôh a zranili ju aj črepiny, zverejnil niekoľko fotografií speváčky a svojej dcéry na Facebooku: "Na benefičnom koncerte nazvanom One Love Manchester vystúpia spoločne s Arianou Grande skupiny či sóloví hudobníci a speváci ako Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrusová či Take That.Pri útoku dňa 22. mája zomrelo pri odchode z Arianinho koncertu v Manchester Arena 22 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, veľa z nich sú ešte deti alebo tínedžeri. Britská polícia dnes oznámila, že v súvislosti s útokom zatkla v Manchestri ďalšieho muža. Vo väzbe sa tak nachádza 11 podozrivých.