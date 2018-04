Speváčka Jane Birkin chce bratislavský koncert venovať Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 11. apríla 2018 (WBN/PR) - Francúzska speváčka a herečka britského pôvodu Jane Birkin mieri v týchto dňoch na Slovensko. Módna ikona 70. rokov preslávená duetom Je t’aime...moi non plus, ktorý naspievala so svojim nielen umeleckým partnerom Sergeom Gainsbourgom, vo svojom vyhlásení žiada, aby bol jej premiérový slovenský koncert venovaný pamiatke novinára a jeho snúbenice. Jane Birkin a orchester Capella Istropolitana vystúpia v bratislavskom Istropolise už v nedeľu 15. apríla.„Už niekoľko týždňov sledujem udalosti na Slovensku, ktoré boli reakciou na zákernú vraždu dvoch mladých ľudí - Martiny a Jána. Je to veľká tragédia pre ich blízkych, ako aj pre celú vašu krajinu. Preto som sa rozhodla tento koncert venovať pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka, o ktorom som sa dozvedela, že mal rád vážnu hudbu, ako aj jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej,“ uvádza vo svojom vyhlásení speváčka, u nás známa predovšetkým ako módna ikona a múza. Birkin sa do boja za ochranu ľudských práv zapája už roky, jej aktivity sú známe napríklad v Čečensku, Turecku, na Barme i v Japonsku. Nápad venovať koncert Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej vyšiel z jej vlastnej iniciatívy.Speváčka sa aktuálne vydáva na turné, ktoré má podporiť jej najnovší album Birkin/Gainsbourg: La Symphonique (marec, 2017). Ten je podľa jej slov poctou jej dlhoročnému partnerovi, skladateľovi, hudobníkovi a režisérovi Sergeovi Gainsbourgovi, ktorý jej zároveň aj jedným z najvýraznejších francúzskych umelcov 20. storočia. Bol to práve Gainsbourg s ktorým Birkin tvorila trinásť rokov ikonický pár, médiami často označovaný aj ako ideálny a romantický. „Týmto chcem vzdať úctu dvom mladým ľuďom, ktorých zavraždili pre ich odvahu a lásku. Martina sa rozhodla stáť po boku svojho milovaného partnera a znášať spolu s ním všetky nástrahy a nebezpečenstvá, ktoré práca investigatívneho novinára prináša,“ uviedla na adresu slovenského páru speváčka, pričom dodáva: „Obidvom želám pokoj ich duší.“Samotná Birkin sa od smrti Sergea Gainsbourga v r. 1991 venuje okrem aktivizmu aj zanietenému šíreniu Gainsbourgových myšlienok i jeho umeleckého odkazu. Koncert v bratislavskom Istropolise, ktorý prebehne pod hlavičkou celoročného festivalu City Sounds of Bratislava, predstaví po prvýkrát Gainsbourgove skladby, navyše v nových symfonických aranžmánoch Montrealského symfonického orchestra. Ten na Slovensku rovnocenne zastúpi rozšírená zostava jedného z najprestížnejších slovenských orchestrov Capella Istropolitana, pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla. Spoluprácu so Slovákmi si pochvaľuje aj samotná Birkin: „Nesmierne si vážim celý tím ľudí, ktorí stoja za vznikom tohto jedinečného koncertného projektu,“ uzatvorila.Jane Birkin (1946) odštartovala svoju kariéru v r. 1965, v komediálnom filme The Knack...and How to Get It (u nás v češtine Fortel, a jak ho získat). O rok neskôr sa už objavila v svetoznámom dramatickom snímku Zväčšenina, talianskeho režiséra Michelangela Antonioniho. V r. 1968 spoznala počas nakrúcania filmu Slogan herca, speváka a textára Serge Gainsbourga, pre ktorého sa stala múzou, dlhoročnou priateľkou i spolupracovníčkou. Výsledkom ich spolupráce bol aj kontroverzný duet so sexuálnym nábojom „Je t‘aime... moi non plus“, ktorý dosiahol komerčný úspech v celej Európe. V 70. rokoch sa následne na to stala sex-symbolom obdobia a spolu s Gainsbourgom tvorila ikonický pár, médiami tiež často označovaný ako romantický, ale aj najkreatívnejší a štýlový.PREDPREDAJ: https://goo.gl/Sv7888 UDALOSŤ FB: https://www.facebook.com/events/2016277435363331/