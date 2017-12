Speváčka Marcela Molnárová trávi Vianoce s rodinou vo Viedni

Na snímke speváčka Marcela Molnárová počas rozhovoru pre TASR Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Košice 23. decembra (TASR) - Slovenská speváčka Marcela Molnárová prežíva Vianoce každoročne s príbuznými v Rakúsku. Ako nám prezradila počas nedávnej návštevy Košíc, na stole nebude chýbať špeciálne upravené hovädzie mäso s ochutenými omáčkami, ktoré je u nich typickým vianočným jedlom.povedala pre TASR Molnárová.Spomínané jedlo je pre jej rodinu v Rakúsku tradíciou.priblížila speváčka.Vianoce trávi vo Viedni, keďže ako povedala, otec jej dcéry pochádza z Viedne.povedala Molnárová.Tradičné zvyky, ktoré patria k Vianociam dnes už nedodržiava. "Vianoce s mojimi rodičmi boli tie najkrajšie Vianoce pre mňa. Otec vždy krájal jablko na toľko častí, koľko nás pri stole bolo a sledovali sme, či máme tú dobrú, zdravú časť, či budeme celý rok zdraví. Potom každý dostal svoj oriešok a tiež bolo vidno, či budeme zdraví, alebo nie. Ja som túto tradíciu mala veľmi rada. Až potom, keď si moja babička otvorila oriešok, ktorý zdravý nebol a v ten rok zomrela, keď moja mamička zomrela, tiež si predtým otvorila takýto oriešok. Tak ja som z tejto tradície ustúpila, lebo som sa bála, že kto by si ešte taký oriešok otvoril. Potom, žiaľbohu, odišiel aj môj otecko, tak som si povedala, že budem tráviť Vianoce s novou históriou a s novými zvykmi a myslím si, že už sa nevraciam k tomu, že by som sa bála, že otvorím niečo, čo by malo priniesť nešťastie," dodala speváčka.