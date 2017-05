Speváčka Marta Kubišová prekvapuje: Na jeseň sa hodlá ukončiť kariéru

Marta Kubišová, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Praha 18. mája (TASR) - Známa česká speváčka Marta Kubišová plánuje tento rok oficiálne ukončiť svoju kariéru. S turné "Marta Naposledy" vystúpi v Čechách i na Slovensku. Podľa českého spravodajského serveru Novinky.cz si definitívnu bodku naplánovala na 27. októbra do pražskej Lucerny a na 1. novembra do Českých Budějovíc.Kubišová začínala svoju kariéru v 60. rokoch 20. storočia, keď patrila k najpopulárnejším speváčkam vo vtedajšom Československu. Po roku 1968 jej komunistické úrady zakázali koncertovať a na pódium sa mohla vrátiť až v novembri 1989.V rámci októbrového koncertu v Lucerne vystúpia spolu s Kubišovou ako hostia aj Václav Neckář, Aneta Langerová a Lucie Bílá. 1. novembra, v deň jej 75. narodenín, sa so svojimi fanúšikmi rozlúči na pódiu v Českých Budějoviciach.Kubišová už viackrát oznámila, že končí so speváckou kariérou. Dôvodom bol aj jej zhoršený zdravotný stav, pred dvoma rokmi mala problémy so srdcom. Podľa vlastných slov si chce konečne oddýchnuť a plánuje napísať aj knihu, v ktorej zhrnie svoju kariéru i osobné zážitky.