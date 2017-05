Speváčka Rita Ora vydala nový singel, napísal jej ju Ed Sheeran

britská popová speváčka Rita Ora Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Speváčka Rita Ora vydala nový singel, pieseň s názvom Your Song pre ňu napísal Ed Sheeran.Rita Ora pochádza z Kosova, ale trvale žije v Anglicku, kam sa s rodinou v útlom detstve presťahovala. So spievaním začínala v otcovom bare, neskôr hosťovala v skladbách Craiga Davida a Jamesa Morrisona. Podpísala zmluvu s americkým labelom Roc Nation a zahrala si v klipoch Young Forever (Jay Z) a Over (Drake). V roku 2012 ju ako vokalistku do veľkého sveta uviedol producent DJ Fresh, pre ktorého naspievala hit Hot Right Now. Singel sa stal číslom 1 na britských ostrovoch a Ritu katapultoval do centra záujmu hudobnej verejnosti. Na jej prvom singli R.I.P. už hosťoval hviezdny Tinie Tempah. Speváčka s R.I.P. dobyla vrchol anglického singlového rebríčka, ako aj s nasledujúcim hitom How We Do (Party).Rok 2012 bol pre speváčku prelomový. V jeho priebehu sa hneď trikrát vyšplhala na prvé miesto singlovej hitparády v Anglicku, vydala debutový album Ora, sprevádzala skupinu Coldplay na ich Mylo Xyloto Tour a získala tri nominácie na cenách MTV Europe. Vlani Rita Ora po dlhodobých nezhodách vypovedala zmluvu s Roc Nation a upísala sa značke Atlantic. Singel Your Song je prvým výsledkom ich spolupráce.Informáciu pre TASR poskytla Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music.