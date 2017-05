Spevácka súťaž M. Sch. Trnavského pozná svojich víťazov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Trnava 27. mája (TASR) – Dvadsiaty druhý ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského dnes vyvrcholil v Trnave vyhlásením víťazov a záverečným koncertom. Do súťaže mladých adeptov operného spevu do 35 rokov sa prihlásilo viac ako 100 spevákov z 18 krajín sveta.informovala hovorkyňa festivalu Martina Tolstova.Osemčlenná medzinárodná porota s predsedníčkou Evou Blahovou udelila prvenstvo v 1. kategórii (ženy narodené od roku 1993, muži od 1991) Tatiane Hajzušovej (SR) a Pawlovi Trojakovi (Poľsko). Na 2. mieste skončili Glória Nováková a Amir Khan (obaja SR) a na treťom Monika Pleškyté (Litva) a Albert Nemeti (Poľsko).V 2. kategórii (ročníky od 1984/1982) boli najvyššie hodnotení Slávka Zámečníková (SR) a Tigriy Bazhakin (Rusko), druhá priečka patrila Marine Kipingan (Rusko) a Michalovi Janickemu (Poľsko). Tretí boli Maryna Naimitenko (Ukrajina) a Wonhyeok Choi (Južná Kórea).Popritom bolo udelených viacero mimoriadnych cien – medzi nimi Cenu primátora mesta Trnava pre talent do 21 rokov získala Glória Nováková (SR), Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Pawel Trojak (Poľsko), Cenu Spoločnosti Mikuláša Schneidera Trnavského za najlepšiu interpretáciu skladateľovej piesne Sonia Warzynska (Poľsko). Hudobné centrum, ktoré bolo hlavným organizátorom súťaže, udelilo svoju cenu Tatiane Hajzušovej (SR).Jedným z cieľov súťaže je propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo trnavského rodáka, skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského, vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podpora ich umeleckého rastu a vyslanie mladých talentov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže, čo je dôležité pre ich štart do profesionálneho života.Súťaž sa v Trnave konala po sedem rokov trvajúcej prestávke. Víťazmi predchádzajúcich ročníkov sú poprední operní speváci ako Ľubica Orgonášová, Peter Dvorský, Miroslav Dvorský, Magdaléna Kožená, Martin Babjak, Simona Houda Šaturová, Daniel Čapkovič a ďalší.