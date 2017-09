Spevácke hviezdy vystúpia na koncerte na počesť Leonarda Cohena

Na archívnej snímke kanadský spevák a skladateľ Leonard Cohen Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 19. septembra (TASR) - Elvis Costello a Lana Del Rey budú headlinermi koncertu na počesť Leonarda Cohena. Koncert s názvom Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen sa uskutoční v novembri pri príležitosti prvého výročia úmrtia kanadského speváka a skladateľa, oznámila v pondelok podľa agentúry AP jeho rodina.Koncert sa bude konať v Cohenovom rodnom Montreale 6. novembra - deň pred výročím jeho smrti vo veku 82 rokov.Na pódiu sa objaví aj Cohenov syn Adam, ktorý pokladá zorganizovanie podujatia za splnenie si povinnosti voči otcovi. Na koncerte vystúpia aj Sting, Philip Glass, speváčky k.d. lang a Feist a členovia kapely The Lumineers.