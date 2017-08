Speváčku Sinéad O'Connor hospitalizovali v nemocnici v New Jersey

Sinéad O'Connor. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. augusta (TASR) - Írsku rockovú speváčku Sinéad O'Connorová hospitalizovali v jednej z nemocníc amerického štátu New Jersey. Do nemocnice sa dostala po tom, ako jej 12 minút trvajúci videozáznam zverejnenom na internete vyvolal obavy o jej psychické zdravie. Speváčka v ňom totiž priznala, že v posledných dvoch rokoch máva samovražedné pocity.Jeden zo speváčkiných priateľov v jej mene zverejnil na jej facebookovej stránke odkaz, že Sinéad O'Connorová je v poriadku a nemá v úmysle spáchať samovraždu. Dodal, že speváčka dostáva tú najlepšiu starostlivosť a je v milujúcom prostredí.O'Connorovej v roku 2003 diagnostikovali bipolárnu afektívnu poruchu, podľa nej však ide o chybnú diagnostiku a v skutočnosti ju trápia depresie a posttraumatická stresová porucha.Fakt, že o svojich pocitoch hovorila verejne, odborníci vysoko ocenili - podobne ako aj nedávno u Justina Biebera či Seleny Gomezovej. Podľa nich priznanie sa celebrít, že majú psychické problémy, vedie k destigmatizácii týchto chorôb.Dr. Parul Jain z univerzity v štáte Ohio uviedol pre britský denník Daily Mail, že "duševné choroby sú stigmou a ľudia nemajú odvahu, aby hovorili o ťažkostiach, s ktorými zápasia." Lekár upozornil, že vyjadrenia slávnych ľudí majú veľmi pozitívny vplyv na tínedžerov. Prieskumy z roku 2015 totiž naznačujú, že 12,5 percenta britských tínedžerov vo veku od 12 do 17 rokov malo aspoň raz za rok depresívne pocity.