Spevák a ochranca prírody Thomas Puskailer pripravil Eco H2O Tour

Thomas Puskailer Foto: TASR/Jana Balčáková Foto: TASR/Jana Balčáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Populárny spevák Thomas Puskailer nezabúda na životné prostredie. Tentoraz sa rozhodol všetkým ukázať, ako šetriť vodou. Pre žiakov a študentov si pripravil unikátny ekovýchovný projekt Eco H2O Tour, na ktoré si pozval kolegov Martina Madeja a Ondreja Antálka.Eco H2O Tour 2017 pokračuje 6. novembra v Šuranoch, ďalšími zastávkami budú Ludanice (7.11.), Most pri Bratislave (8.11.), Ľubeľa (9.11.), Poprad (10.11.), Trenčianska Turná (13.11.), Vištuk (14.11.), Tomášov (15.11.) a Dudince (16.11.).vysvetľuje Puskailer.Pre vždy usmiateho Thomasa nie je ekológia len póza, ale skutočný životný postoj. Podľa neho je možností, ako žiť ekologicky, naozaj veľa. V prvom rade treba chcieť a potom to už ide ľahko.sumarizuje spevák.Tento rok stihol Thomas už 19 koncertov Po Slovensk(i)y Tour, s ktorým sa predstavil od Bratislavy až po Michalovce.vysvetľuje Thomas.Spevák však čoskoro svoje tempo zvoľní, pretože čaká prírastok do rodiny. Už teraz manželke Abbie pomáha s jej výtvarnými projektmi.vyznal sa Thomas.TASR informovala Nora Krchňáková, PR manažérka agentúry NK Factory.