Spevák James Blunt vydá v marci nový album The Afterlove

Britský spevák a skladateľ JAMES BLUNT. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) – Spevák a skladateľ James Blunt ohlásil vydanie nového, v poradí piateho štúdiového albumu. Dostal názov The Afterlove a na pultoch obchodov s hudobnými nosičmi sa objaví 24. marca.James Blunt sa preslávil v roku 2004, keď vydal debutový album Back To Bedlam, ktorý aj vďaka hitu You're Beautiful je v Anglicku komerčne najúspešnejším albumom nultých rokov a šestnástym najpredávanejším titulom v britskej histórii. Celosvetovo si nahrávku kúpilo 11 miliónov poslucháčov. Niekdajší dôstojník britskej armády, ktorý v 90. rokoch slúžil v Kosove, za album získal hneď niekoľko cien vrátane dvoch Brit Awards.S ďalšími albumami sa mu už tak nedarilo, až v roku 2013 reštartoval hudobnú kariéru s albumom Moon Landing. Spevákovi prospel návrat k prostému pesničkárstvu a menej vyumelkovaným piesňam. Moon Landing pobudol 33 týždňov v britskej Top 40 s najvyšším umiestnením na druhej pozícii, špicu hitparád okupoval v Rakúsku a Švajčiarsku. Single Postcards, Heart To Heart a predovšetkým Bonfire Heart si dobre viedli aj na Slovensku. Nakoniec aj jeho koncertná návšteva v októbri 2014 u nás v ňom zanechala úžasné spomienky, keď si spoza dverí veľmi dojatý vypočul orchestrálne verzie jeho dvoch hitov, ktoré zahrala Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Novinku The Afterlove pripravil s tímom skúsených spolupracovníkov, medzi ktorými sú aj Ed Sheeran alebo spevák Ryan Tedder z One Republic.Anglický folk-rockový spevák, skladateľ a gitarista James Blunt (rodený James Hillier Blount, *22.2.1974, Tidworth, Wiltshire) pochádza z rodiny armádneho dôstojníka. Detstvo prežil v Anglicku, na Cypre a v Nemecku, kde jeho otec, plukovník britského letectva slúžil ako pilot bojového vrtuľníka. James vyštudoval kráľovskú vojenskú akadémiu, po nej slúžil ako dôstojník britskej armády v jednotke NATO v kosovskej Prištine. Z armády odišiel a v roku 2003 vycestoval do Los Angeles, aby sa venoval iba hudbe. V októbri 2004 vydal debutový album Back To Bedlam, na ktorom boli hity You're Beautiful a Goodbye My Lover. Jeho predaj prekročil 11 miliónov nosičov. V septembri 2007 vydal druhý album All The Lost Souls s hitmi 1973, Same Mistake či Carry You Home, v novembri 2010 tretí s názvom Some Kind Of Trouble. V októbri 2013 vyšiel jeho štvrtý album Moon Landing. V anglickej TOP 40 mal zatiaľ osem skladieb, jednu z nich, You're Beautiful (2005) na prvom mieste. V Bratislave koncertoval už dvakrát, 26. októbra 2008 a 28. októbra 2014. Získal päť nominácií na Cenu Grammy, ani jednu však zatiaľ nepremenil na sošku gramofónika. The Afterlove je jeho piaty štúdiový album.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music Czech Republic.