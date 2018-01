Spevák Thomas Puskailer sa stal otcom, manželka Abbie mu porodila syna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 12. januára - Slovenský spevák holandského pôvodu Thomas Puskailer sa v stredu stal otcom. Manželka Abbie mu porodila syna, ktorému dali meno Noah Benjamin. Spevák o tom informoval vo štvrtok prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram.„Mám najväčšiu a najkrajšiu správu, včera sa naša rodina rozrástla. Narodil sa nám najväčší zázrak, aký nám život môže dať. Dali sme mu meno Noah Benjamin Puskailer, narodil sa 10. januára 2018 o 09:21 hodine v Bratislave, má 3 630 gramov a 48 centimetrov. Všetci sú zdraví a s Abbie Puskailer sme veľmi šťastní a vďační,“ zverejnil na obidvoch svojich profiloch.Thomas Puskailer je spevák, herec, skladateľ a model pôvodom z holandského Lichtenvoordu. Do dnešného dňa účinkoval vo svetových muzikáloch ako Pomáda, Horúčka sobotňajšej noci či Aida. Jeho slovenskou divadelnou premiérou bola postava Džoka v muzikáli Boyband.Na Slovensku sa okrem toho zapísal do povedomia aj ako moderátor Fashion TV či prostredníctvom projektu Eco Tour, ktorému sa spolu so spevákom Martinom Madejom venuje s prestávkami už od roku 2012. Na konte má albumy Make Believe (2012) a Live For The Moment (2016).