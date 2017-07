Speváka Chestera Benningtona pochovali v kalifornskom Palos Verde

Chester Bennington, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 1. augusta (TASR) - Speváka americkej rockovej skupiny Linkin Park Chestera Benningtona, ktorý 20. júla spáchal samovraždu, pochovali v sobotu v prímorskom meste Palos Verdes neďaleko jeho domova na predmestí kalifornského Los Angeles. Informovala o tom v noci nadnes spravodajská stanica BBC.Na súkromnom obrade sa za prísnych bezpečnostných podmienok zúčastnilo približne 200 rodinných príslušníkov, priateľov a hudobníkov. Účastníci pohrebu dostali náramky a legitimačné karty podobné tým, aké sú vo VIP zónach na koncertoch. Na obrade bolo inštalované aj malé pódium so súpravou bicích nástrojov.Benningtona (41) našli obeseného v dvernom priechode medzi spálňou a kúpeľňou jeho domu v Palos Verdes. V tom čase sa skupina Linkin Park pripravovala na ďalšie turné.uviedla skupina vo vyhlásení.Bennington spáchal samovraždu v deň narodenín bývalého lídra grunge rockovej skupiny Soundgarden Chrisa Cornella, ktorý rovnakým spôsobom zomrel v máji. Bennington na jeho pohrebe zaspieval skladbu Hallelujah. Cornell a Bennington boli blízkymi priateľmi. Bennington bol i krstným otcom Cornellovho syna.Nahrávky skupiny Linkin Park sa po smrti jej frontmana opäť dostali do rebríčkov. Skupina vznikla v roku 1996, dosiaľ predala celosvetovo 70 miliónov platní a získala dve ceny Grammy. Medzi jej hity patria Faint, In the End či Crawling. Obrovský úspech kapela dosiahla druhým štúdiovým albumom Meteora (2003).