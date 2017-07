Špičkový textár a producent Michal Horáček kandiduje na prezidenta ČR

Michal Horáček. Foto: TASR/Wikipédia Foto: TASR/Wikipédia

Praha/ Bratislava 23. júla (TASR)- Textár Michal Horáček patrí podľa hudobných kritikov medzi absolútnu špičku českej textárskej tvorby. Dnes má 65 rokov.Rodák z českej Prahy sa narodil 23. júla 1952. Začiatkom 70. rokov 20. storočia bol vylúčený zo štúdia žurnalistiky na pražskej Univerzite Karlovej na priamu intervenciu ŠtB a bol 60 dní väznený za falšovanie súhlasu Socialistického zväzu mládeže (SZM) na žiadosti o vycestovaciu doložku na dvojmesačnú cestu do Spojených štátov amerických (USA).Pretože doma nesmel publikovať v roku 1977 zahájil svoju žurnalistickú dráhu - stal sa korešpondentom časopisov v Austrálii, Veľkej Británii a najmä v USA, kde dostal v roku 1982 aj novinársku cenu Excellence in Journalism.Neskôr študoval v USA. Je Absolvent Inštitútu základov vzdelanosti a American studies na Macalester College v USA.Po návrate z USA pôsobil v časopise Mladý svět(1986), kde sa zameral napr. na praktiky vtedajšieho Ochranného zväzu autorského, alebo agentúry Pragokoncert.Novinár a podnikateľ Michal Horáček sa piesňovým textom venuje od roku 1983. Spolupracoval s viacerými hudobníkmi. Najúspešnejšia bola jeho spolupráca s dnes už zosnulým hudobným skladateľom Petrom Hapkom.tvrdí Horáček. Piesne pre album Potměšilý host Hany Hegerovej a pre album V penziónu Svět zložil v roku 1987. V októbri 1998 vyšiel album Citová investice, začiatkom roku 2000 spolupracoval so slovenským interpretom Richardom Müllerom na albume Richard Müller a hosté. Neskôr vyšla kompilácia megahitov z obdobia 1987 až 2002 Štěstí je krásna věc s ďalšími ako Bude mi lehká zem, Dívam se dívam atď. V novembri 2006 uzrel svetlo sveta autorský album Strážce plamene. Tento projekt dostal aj filmovú podobu a od Českej akadémie populárnej hudby získal cenu Anděl ako DVD roka 2007.Michal Horáček je autorom okolo 300 piesňových textov. Tvorba hudobníka je prezentovaná aj na internetovej databáze hudobných videí YouTube. "Je to dobrý barometer toho, či pesnička žije. Napríklad pieseň ‚Zpívám si zpívám‘ naspievanú Petrom Hapkom a Luciou Bílou v roku 1996 dodnes ľudia sami vyhľadávajú. Na YouTube má v rôznych podobách tri milióny návštev. To už je číslo, ktoré ťažko spochybníte", uviedol v jednom z rozhovorov Horáček.Textár je aj úspešným podnikateľom. Akciovú spoločnosť Fortuna založil v roku 1990. Tá vybudovala významnú českú stávkovú kanceláriu s pobočkami na Slovensku a v Poľsku. Firmu podnikateľ predal v roku 2004 finančnej skupine Penta za bližšie nezverejnenú sumu.Hudobný producent sa v ostatnom období angažuje aj v politike. Oficiálne oznámil svoju kandidatúru na prezidenta Českej republiky 3. novembra 2016. Potrebných 50 000 podpisov na petičných hárkoch získal už v priebehu mája 2017. Volebnú kampaň si financuje sám.Michal Horáček je výraznou osobnosťou českej kultúrnej scény. Je druhýkrát ženatý s výtvarníčkou a scénografkou Michaelou Hořejší.