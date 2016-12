Spiegel: Martin Schulz už neráta s tým,že bude kandidovať na kancelára

Martin Schulz. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Berlín 30. decembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Schulz zrejme nebude kandidovať na post nemeckého kancelára, ako sa o tom pôvodne uvažovalo. Informoval o tom dnes nemecký spravodajský týždenník Spiegel.O dosluhujúcom šéfovi europarlamentu sa donedávna hovorilo ako o možnom kandidátovi Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na post spolkového kancelára.Podľa Spieglu však Schulz ešte pred Vianocami svojim blízkym spolupracovníkom naznačil, že svoju kandidatúru na funkciu kancelára už neočakáva. Týždenník neuviedol, odkiaľ túto informáciu získal.V prípade, ak by sa Schulz skutočne vzdal kandidatúry, sociálni demokrati by zrejme nominovali za šéfa vlády súčasného vicekancelára Sigmara Gabriela.Parlamentné voľby v Nemecku sa uskutočnia v septembri budúceho roku. Sociálnodemokratickí kandidát v nich bude vyzývateľom konzervatívnej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá má ambíciu pôsobiť na čele vlády aj v štvrtom funkčnom období.Podľa niektorých nemeckých médií by sa Martin Schulz namiesto kancelára mohol stať novým šéfom nemeckej diplomacie. Tento post sa uvoľní v prípade očakávaného zvolenia Franka-Waltera Steinmeiera za spolkového prezidenta.SPD oficiálne oznámi meno svojho kancelárskeho kandidáta do konca januára. Mohlo by sa tak stať už 10. januára na neverejnom zasadaní svojho vedenia.