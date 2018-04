Spielberg je prvý režisér, ktorého filmy dosiahli zisk 10 miliárd USD

Na snímke režisér Steven Spielberg pózuje fotografom počas príchodu na premiéru svojho filmu Ready Player One v Los Angeles 26. marca 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 16. apríla (TASR) - Steven Spielberg sa stal prvým režisérom, ktorého filmy celosvetovo dosiahli zisk desať miliárd dolárov. Americkému filmovému tvorcovi k tomu pomohol úspech jeho najnovšej snímky Ready Player One: Hra sa začína, ktorá mala premiéru v marci. Informovala o tom v pondelok spravodajská stanica Sky News.Dobrodružný sci-fi trhák, adaptovaný z kultového románu od Ernesta Clinea, dosiaľ zarobila 474,8 milióna dolárov a je veľmi pravdepodobné, že prekoná sumu 481,8 milióna dolárov, ktorú zarobila Spielbergova vojnová dráma Zachráňte vojaka Ryana. Ready Player One by sa tak stal jeho šiestym komerčne najúspešnejším filmom.Ready Player One pritom prišiel do kín iba zhruba dva mesiace po premiére iného Spielbergovho filmu - politickej drámy The Post: Aféra v Pentagone, ktorá mala iba "mierny" zisk 174,4 milióna dolárov, avšak zožala úspech u kritikov.Spielberg (71), s množstvom filmových hitov vyprodukovaných počas niekoľkých desaťročí, má pred druhým režisérom v rebríčku komerčne najúspešnejších režisérov sveta - Novozélanďanom Petrom Jacksonom - značný náskok. Jeho filmy vrátane série Pán prsteňov zarobili dosiaľ celkovo 6,5 miliardy dolárov, pripomína Sky News.Ďalším režisérskym počinom Stevena Spielberga bude piata časť série o neohrozenom bádateľovi Indianovi Jonesovi. Spielberg v marci potvrdil, že pripravovaný diel, ktorý je zatiaľ bez názvu, sa začne nakrúcať na budúci rok v Británii, pričom premiéra má byť v roku 2020. Štvorica filmov zarobila takmer dve miliardy dolárov.