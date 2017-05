Špílmacher Hamšík je už len dva góly od Maradonu

Na archívnej snímke vľavo Juraj Kucka a Marek Hamšík. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Rím 29. mája (TASR) - Futbalistom SSC Neapol nestačilo nedeľné víťazstvo 4:2 na pôde Sampdorie Janov v záverečnom 38. kole najvyššej talianskej súťaže na priamy postup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018. V tabuľke sa pred nimi udržal AS Rím, ktorý pri rozlúčke s Francescom Tottim doma zdolal FC Janov 3:2 zásluhou gólu Diega Perottiho v poslednej minúte riadneho hracieho času.Slovenský reprezentant a kapitán Neapola Marek Hamšík hral do 84. minúty, pred polčasovou prestávkou prihral na gól Lorenzovi Insignemu a krátko po zmene strán strelil sám tretí a napokon víťazný gól svojho mužstva. Za Sampdoriu absolvoval plnú minutáž jeho krajan Milan Škriniar, ktorý videl aj žltú kartu. SSC ukončil sezónu Serie A so ziskom 86 bodov, AS nazbieral o jediný viac a poslal Neapolčanov do predkola LM.Hamšík zaznamenal v drese Neapola už 113. presný zásah a len dva ho delia od legendárneho Argentínčana Diega Maradonu. "" uviedol pre svoju oficiálnu internetovú stránku Hamšík.poznamenal špílmacher SSC. Ten sa bude v stredu v Šamoríne hlásiť na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorú 10. júna vo Vilniuse čaká zápas kvalifikácie MS 2018 proti domácej Litve.