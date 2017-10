Špinarovej syn odmietol prevziať štátne vyznamenanie od Zemana

Věra Špinarová Foto: Facebool VŠ Foto: Facebool VŠ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. októbra (TASR) - Syn Věry Špinarovej odmietol vo štvrtok prevzatie štátneho vyznamenania, ktoré chce zosnulej českej speváčke udeliť prezident Miloš Zeman. S odvolaním sa na zistenie Českej televízie (ČT) o tom informuje portál spravodajského kanála ČT24.Nomináciu Špinarovej na štátne vyznamenanie in memoriam prezradil v septembri sám prezident Zeman počas trojdennej návštevy v Moravskosliezskom kraji.Kancelária hlavy štátu podľa ČT24 ohľadne udelenia štátneho vyznamenania kontaktovala Adama Pavlíka, syna Věry Špinarovej. Pavlík ale vyznamenanie in memoriam pre svoju matku odmietol.uviedol Pavlík pre ČT.Podľa prezidentovho hovorcu vyzývali Zemana na vyznamenanie herečky samotní občania. Vzhľadom na to, že jej syn to odmietol, speváčka na zozname vyznamenaných nie je. Prezident udeľuje vysoké štátne vyznamenania tradične v štátny sviatok ČR, 28. októbra.Věra Špinarová zomrela v nedeľu 26. marca 2017 v nemocnici v Prahe vo veku 65 rokov, a to niekoľko dní po tom, čo skolabovala počas koncertu v Čáslavi.Jej najväčším hitom bola lyrická balada talianskeho skladateľa Ennia Morriconeho z filmu Vtedy na Západe, ktorú spievala s českým textom. Medzi ďalšie nezabudnuteľné hity Špinarovej patria piesne Raketou na Mars, Kouzlo bílejch čar či duet s Petrou Janů To máme mládež.