Spisovateľ John Galsworthy sa narodil pred 150 rokmi

John Galsworthy Foto: www.wikipedia.sk Foto: www.wikipedia.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kingston Hill/Bratislava 14. augusta (TASR) - Britský prozaik a dramatik John Galsworthy bol laureátom Nobelovej ceny za literatúru v roku 1932. Narodil sa 14. augusta 1867 v Kingston Hill v grófstve Surrey vo Veľkej Británii. V pondelok uplynie od jeho narodenia 150 rokov.Ako potomok bohatej rodiny absolvoval štúdium práva na univerzite v Oxforde. Do praxe však nenastúpil, z prostriedkov svojho zámožného otca si financoval viacročnú cestu okolo sveta.Začal písať vo veku 28 rokov, svoje prvé práce publikoval pod pseudonymom John Sinjohn. Za svoju naozaj dôležitú prvotinu on sám považoval až novelu The Island Pharisees (Ostrov pokrytcov), ktorá vyšla v roku 1904. Známy je najmä svojou rozsiahlou Ságou rodu Forsythovcov, ktorá vyšla v roku 1906. Na jej ďalšie časti (Moderná komédia, Koniec kapitoly) o osudoch príslušníkov bohatej a rozvetvenej rodiny Forsythovcov si čitatelia počkali až do obdobia po skončení prvej svetovej vojny. Medzitým John Galsworthy napísal a vydal niekoľko románov, poviedok a drám. Galsworthy v ságe spočiatku kriticky píšuci o živote vlastnej sociálnej vrstvy sa v neskoršom veku identifikoval so zámožným svetom svojich románov, ktorý v začiatkoch posudzoval veľmi kruto. Osudy členov rodiny Forsythovcov doplnil viacerými poviedkovými knihami. Forsythovci sa ako úspešný seriál dostali aj na televízne obrazovky.Galsworthy bol tiež zdatným dramatikom, vo svojich drámach sa venoval aj kontroverzným sociálnym a etickým témam. Jeho hra Justice (1910) je realistickým portrétom života odsúdených vo väzení a jej uvedenie v Británii vyústilo do reformy väzenstva.Spisovateľ John Galsworthy patrí tiež k zakladateľom celosvetového združenia spisovateľov International PEN. Na jeho prvom stretnutí v októbri 1921 v britskom Londýne sa stal aj jeho predsedom, tento post zastával až do svojej smrti.Spisovateľ John Galsworthy zomrel 31. januára 1933 v Londýne v Spojenom kráľovstve.