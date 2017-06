Spisovateľ Salman Rushdie sa dožíva sedemdesiatky

Britský spisovateľ indického pôvodu Salman Rushdie Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 19. júna (TASR) – Okrúhleho životného jubilea - 70. rokov - sa v pondelok 19. júna dožíva Salman (Ahmed) Rushdie, britský spisovateľ indického pôvodu, románopisec, esejista, scenárista a autor detskej literatúry.Rushdie sa narodil 19. júna 1947 v indickom meste Bombaj – len pár týždňov predtým, ako 5. augusta 1947 získala India samostatnosť od Spojeného kráľovstva.Vzdelanie získal na Cathedral and John Connon School v Bombaji, na verejnej anglickej Rugby School. Na King's College (Kráľovskej univerzite) v britskom meste Cambridge, získal v roku 1968 titul MA v odbore história. Skôr, než sa začal venovať profesionálnemu písaniu, pôsobil ako reklamný copywriter v londýnskych reklamných agentúrach v Spojenom kráľovstve.Hoci jeho prvotina z roku 1975 román Grimus nezaznamenal výraznejší úspech, na literárny piedestál ho dostal jeho druhý román Deti polnoci, ktorý kritici označovali za jednu z najlepších kníh posledného storočia. Získal zaň v roku 1981 Bookerova cenu a v rokoch 1993 a 2008 cenu Best of the Bookers za najlepšie literárne dielo, ktoré už získalo Bookerovu cenu.Tretí román Hanba, vydaný v roku 1983 získal okrem nominácie na Bookerovu cenu, aj francúzsku cenu Prix du Meilleur Livre Étranger za najlepšiu zahraničnú knihu.Verejnosti na celom svete sa stal známym svojim štvrtým románom Satanské verše, vydanom v roku 1988. Román vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov. Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď iránsky duchovný vodca ajatolláh Rúholláh Músaví Chomejní, krátko pred svojou smrťou, 14. februára 1989 vydal náboženský dekrét - fatvu - kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť. Fatvu následne potvrdili Iránske Revolučné gardy spoločne s inými konzervatívnymi islamistickými organizáciami. Rushdie sa tak musí od tohto momentu ukrývať a meniť miesto svojho pobytu.Spomedzi množstva ocenení, ktoré Salman Rushdi získal, stoja za zmienku dve: najvýznamnejšie dánske literárne ocenenie Literárna cena Hansa Christina Andersena, ktorú mu v Odense 17. augusta 2014 predala dánska korunná princezná Mary. V Prattovom inštitúte v americkom New Yorku si prevzal 11. decembra 2015 literárnu Cenu Normana Mailera za celoživotné dielo.Švédska kráľovská akadémia, zodpovedajúca za výber laureátov Nobelovej ceny za literatúru, oficiálne odsúdila 24. marca 2016 fatvu voči Salmanovi Rushdiemu, ktorú na neho uvalil Irán.Salman Rushdie aj napriek neustálemu nebezpečenstvu, žije striedavo v Spojených štátoch amerických (USA) a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, vystupuje v rôznych televíznych diskusiách, na literárnych fórach a naďalej sa venuje písaniu románov a esejí, v rámci ktorých mu aj na Slovensku vyšli diela ako napr. Čarodejnica z Florencie, Dva roky, osem mesiacov a dvadsaťosem nocí , či Bes.