Spisovateľka D. Hivešová-Šilanová zasvätila svoj život práci s Rómami

Bratislava 1. februára (TASR) - Spisovateľka, dramaturgička a publicistka Daniela Hivešová-Šilanová by sa v stredu dnes dožila 65 rokov.Dlhoročná šéfredaktorka novín Romano nevo ľil (Rómsky nový list) a spoluzakladateľka rómskeho divadla Romathan bola v rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu za mier nominovaná na toto prestížne ocenenie v roku 2005 ako jedna z dvoch Sloveniek.Daniela Hivešová-Šilanová sa narodila 1. februára 1952 v Bratislave. Vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave slovenský jazyk a estetiku. Najskôr pracovala vo vydavateľstve Smena. Ako dramaturgička a scenáristka sa realizovala v Podtatranskom divadle v Spišskej Novej Vsi a v divadle Romathan v Košiciach, ktoré založila s manželom. Divadelnej problematike sa venovala aj ako pedagogička na Strednej umeleckej škole v Košiciach.Publikovať začala v Novom slove mladých. Vydala viacero zbierok, napríklad Tanečnica (1974), Pohyb bez teba (1979), Okamih optimizmu (1985) alebo Cigánske leto (1989). Pre deti napísala rozprávky Zuzankine motýle a Chlapec s čajkou (1994), Vtáčatko Koráločka (1996) a Zvončekový mužíček (2000). Pre rómske divadlo Romathan vytvorila hry Miesto pre Rómov (Than perdal o Roma, 1992) a Veľký primáš Baro (Baro primašis Baro, 1994).Od roku 1991 pôsobila Hivešová-Šilanová v Združení Jekhetane - Spolu, vydávajúcom periodikum Romano nevo ľil, v ktorom bola šéfredaktorkou. Bola autorkou rôznych projektov na rómsku tému a organizovala koncerty rómskych hudobníkov a spevákov. V roku 2007 sa na jej popud uskutočnil prvý ročník festivalu rómskej hudby, tanca, spevu, divadla a poézie Rómovia na Spišskom hrade. Jeho súčasťou bola rekonštrukcia prijatia rómskej delegácie cisárom Žigmundom Luxemburským z roku 1423. Panovník vydal vtedy ich vodcovi Ladislavovi ochrannú listinu.povedala v jednom zo svojich rozhovorov táto neúnavná bojovníčka proti rasovej neznášanlivosti, predsudkom, diskriminácii a nespravodlivosti. Daniela Hivešová-Šilanová zomrela 26. augusta 2008 v Prešove vo veku 56 rokov.V roku 2008 dostala in memoriam Cenu za ľudskosť 2008 udeľovanú Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky v januári 2017 udelil prezident SR Andrej Kiska Daniele Hivešovej-Šilanovej štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia.