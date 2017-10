Spisovateľka Margaret Atwoodová si v Prahe prevzala Cenu Franza Kafku

Margaret E. Atwoodová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. októbra (TASR) - Kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová (77) si dnes v Prahe prevzala ďalšie prestížne ocenenie - Cenu Franza Kafku 2017.Cena, o ktorej nositeľovi rozhoduje medzinárodná porota zložená zo špičkových literátov, je dotovaná sumou 10.000 USD a popri diplome je jej súčasťou aj bronzová soška, dielo Jaroslava Rónu.Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnili na webovej stránke Spoločnosti Franza Kafku, ako aj v českých elektronických médiách.Iba pred dvoma dňami si renomovaná spisovateľka z Kanady prevzala Cenu mieru Nemeckého knižného obchodu, a to v záverečný deň medzinárodného knižného veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.Na dnešnej slávnosti v Prahe, ktorej dejiskom bola Staromestská radnica, sa ocenená autorka vyznala k obdivu k pražskému, nemecky píšucemu rodákovi, ktorého meno nesie cena, a označila Franza Kafku (1883-1924) za svoju prvú literárnu lásku.Podľa Atwoodovej slov ju Kafka na sklonku 50. rokov, keď objavila jeho dielo, oslovil okamžite a zanechal v nej trvalý dojem. Pri vracaní sa k nemu si ocenená autorka podľa vlastných slov pamätá napríklad Kafkove poviedky doslovne.Atwoodová si zaspomínala i na svoju prvú návštevu hlavného mesta vtedajšieho Československa v roku 1984, keď bol Franz Kafka spolu so svojim dielom takmer zabudnutý a v nemilosti, ale pranierovala i súčasnosť, keď česká metropola robí z neho turistickú atrakciu, čo by samotného autora, ak by žil, podľa jej názoru pobavilo.Rodáčka z Ottawy, ktorej diela boli preložené do asi troch desiatok jazykov, je autorkou románov, zbierok poézie, esejí či literárnych kritík a pôsobí tiež ako aktivistka v oblasti životného prostredia, o ktorého ochrane sa zmienila i dnes v Prahe. Atwoodová, ktorá je už viac ako desaťročie pravidelne medzi kandidátmi na Nobelovu cenu za literatúru, žije striedavo v Toronte a na ostrove Pelee v kanadskej provincii Ontário.Medzi jej najznámejšie práce patria Príbeh služobníčky či Slepý atentátnik, viaceré jej práce sú dostupné aj na slovenskom knižnom trhu, a to tak v origináli, ako aj v prekladoch.Cenu Franza Kafku udeľuje od roku 2001 Spoločnosť Franza Kafku autorom, ktorých dielo charakterizujú mimoriadne umelecké kvality bez ohľadu na ich pôvod, národnosť a kultúru. V uplynulých rokoch sa nositeľmi tohto ocenenia stali postupne Philip Roth (USA), Ivan Klíma (ČR), Péter Nádas (Maďarsko), Elfriede Jelineková (Rakúsko), Harold Pinter (Británia), Haruki Murakami (Japonsko), Yves Bonnefoy (Francúzsko), Arnošt Lustig (ČR), Peter Handke (Rakúsko), bývalý československý i český prezident Václav Havel, John Banville (Írsko), Daniela Hodrová (ČR), Amos Oz (Izrael) , čínsky spisovateľ Jen Lien-kche, Eduardo Mendoza zo Španielska a vlani Claudio Magris z Talianska.