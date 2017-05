Spisovateľku Janu Beňovú si všimli v americkom rozhlase

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. mája (TASR) – Americká verejnoprávna rozhlasová stanica NPR si všimla slovenskú spisovateľku Janu Beňovú a priniesla recenziu jej knihy. Hodnotí ju ako neobyčajnú a fascinujúcu.Dielo Seeing People Off (v origináli Café Hyena. Plán odprevádzania) vyšlo v Spojených štátoch 9. mája ako Beňovej prvá kniha vydaná v anglickom jazyku. Spisovateľ, knižný kritik a pravidelný prispievateľ NPR a iných médií Michael Schaub v recenzii pre rozhlasovú stanicu najprv opísal dej románu a hlavné postavy.uviedol Schaub.Kniha je podľa neho výstredná a je krátkym, neobvyklým výletom. Schaub pozitívne hodnotí, ako Beňová zachytila pocit nudy a nezačlenenosti - pocity mladých kreatívnych ľudí snažiacich sa zvládnuť život v meste, o ktorom si ani nie sú istí, či v ňom chcú byť. Veľmi dobre si podľa neho počína, aj keď opisuje pocit klaustrofóbie, ktorý sa zmocňuje hlavnej hrdinky Elzy v jej petržalskom byte.napísal knižný kritik. Seeing People Off je podľa neho fascinujúci román, hoci nie je určený pre každého.napísal Schaub.Na Slovensku vyšla kniha Café Hyena s podtitulom Plán odprevádzania v rokoch 2008 a 2012. Jana Beňová za ňu získala Literárnu cenu Európskej únie 2012.