Spišská Belá odstráni skládku s nezákonne umiestneným odpadom

Spišská Belá 18. júla (TASR) - Na severozápadnej hranici katastrálneho územia Spišská Belá pozdĺž vodného toku Biela sa nachádza rozľahlé miesto s nezákonne umiestneným odpadom, ide o takzvanú čiernu skládku. Podľa slov Pauly Grivalskej z oddelenia životného prostredia na Mestskom úrade v Spišskej Belej získala samospráva dotáciu na sanáciu miesta po tom, čo sa zapojila do výzvy Environmentálneho fondu.opísala Grivalská s tým, že k tomuto miestu s nezákonne umiestneným odpadom majú voľný prístup živočíchy i ľudia. Skládka sa nachádza pri vodnom toku, takže je možný rozptyl odpadu prívalovou vodou aj ďalej v smere toku od pôvodného miesta uloženia. Podľa Grivalskej samospráva vyhodnotila potrebu sanácie tohto miesta za dôležitú.Mesto získalo na sanáciu čiernej skládky z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 48.500 eur, spoluúčasť mesta je vyčíslená na 2500 eur.priblížila Grivalská. Práce by mali byť ukončené do konca septembra.Odstraňovanie skládok je značne problematické a finančne náročné.uviedla. Ako preventívne opatrenie na elimináciu opätovného hromadenia odpadu v budúcnosti tu budú príslušníci mestskej polície realizovať hliadky, dôjde aj k inštalácii fotopascí a osadia sa i zákazové informačné tabule.