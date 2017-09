Spišská Nová Ves pripravila pre turistov viacero aktivít

Centrum Spišskej Novej Vsi,ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Centrum Spišskej Novej Vsi,ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) – Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na stredu 27. septembra, pripravili v Spišskej Novej Vsi viacero aktivít. TASR o tom informovala Mária Dutková z referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi.Pripravený je bezplatný výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. Časy výstupov sú naplánované na 10.00 h, 11.00 h a každú celú hodinu od 13.00 h do 17.00 h. Zľavy na vstupnom si počas stredy budú môcť uplatniť aj návštevníci Múzea Spiša v čase od 17.00 h do 20.00 h. "Symbolické vstupné bude aj v Galérii umelcov Spiša, ktorá tento rok oslavuje 30. výročie založenia. Študenti miestnej hotelovej akadémie zas prevedú návštevníkov zákutiami historického centra mesta ako turistickí sprievodcovia. Pripravená je aj bezplatná prehliadka Evanjelického kostola na Radničnom námestí o 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h," uviedla Dutková. Počas dňa budú k dispozícii aj šliapacie káry pre deti.Program pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu bude v Spišskej Novej Vsi pokračovať v piatok 29. septembra. Hlavný program s názvom Gotika na dosah sa uskutoční vo viacerých inštitúciách. "V Galérii umelcov Spiša je pripravený výtvarný workshop, tematická prehliadka mesta v znamení gotiky je naplánovaná na 17.30 h, o 19.00 h bude večerný výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok," uzavrela Dutková.