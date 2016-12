Spišská Nová Ves: V ZOO postavia most ponad jazero

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Spišská Nová Ves 27. decembra (TASR) – Budúcoročnou novinkou v Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi bude most cez jazero. Premostením sa spoja oba brehy jazera, čím sa zároveň zlepší prístup návštevníkov do pavilónu Aquaterra, v ktorom sa nachádzajú akvarijné a terárijné živočíchy.Most bude prechádzať cez ostrovček jazera, rozdelí ho na dve časti. Na väčšej časti ostrova bude vytvorený areál pre lemurov a druhá časť pevniny bude vyčlenená na hniezdenie pre vodné vtáctvo. Lemurov privezú do Spišskej Novej Vsi z Maďarska a Česka, pričom sa budú po ostrovčeku pohybovať voľne. Územie bude zabezpečené elektrickým ohradením, aby zvieratá neušli. Konštrukcia mosta je takmer dokončená, na jar sa začne s úpravou terénu. Výstavba mosta bude financovaná najmä zo zdrojov mesta Spišská Nová Ves, príspevku Krajskej organizácie cestovného ruchu Košického kraja a z vlastných finančných zdrojov zoologickej záhrady.Najmladšia zoo na Slovensku v tomto roku zažila najlepšiu sezónu od svojho otvorenia. Riaditeľka zoo Jana Dzuriková pre TASR uviedla, že v priebehu septembra zaevidovali 100.000 návštevníka, čo sa v jej histórii stalo prvýkrát.priblížila riaditeľka. Narástol nielen počet domácich, ale aj zahraničných turistov.V areáli zoologickej záhrady sa nachádza zhruba 390 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. Počas tejto sezóny v nej pribudlo aj niekoľko noviniek. Zo zvierat si v nej našiel domov jašter dvojjazyčník haitský, ale aj papagáj ara modrozelený. Pribudol aj nový výbeh pre medvede hnedé, ktorý je zhruba sedemkrát väčší ako ten pôvodný. Zoologická záhrada získala dotáciu 5000 eur z environmentálneho fondu na zateplenie vonkajšieho chovného zariadenia pre orangutana bornejského. Podľa Dzurikovej v tomto roku začali používať aj tabule s popisom v Braillovom písme. Zvieratá sú na nich zobrazené v 3D, aby si ich nevidiaci dokázali ohmatať.Tohtoročnú sezónu v najmenšej zoo ukončili 22. októbra, v súčasnosti je areál pre verejnosť zatvorený. Návštevníkom je však celoročne k dispozícii pavilón Aquaterra. Priestory zoologickej záhrady opäť otvoria 20. apríla 2017.Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi vznikla v máji 1989, rozkladá sa na ploche zhruba osem hektárov. Je najmladšou zoo na Slovensku, popri Bratislave, Košiciach a Bojniciach.