Spišská samospráva chce vrátiť do mesta sochu M. R. Štefánika

Na ilustračnej snímke generál Milan Rastislav Štefánik. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Spišská Belá 14. augusta (TASR) - Na znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika prispeli ľudia na transparentný účet doteraz viac ako 418 eur. Pôvodná socha bola v meste odhalená 21. mája 1939 medzi mestským úradom a zvonicou. V roku 1972 socha zmizla. Po viac ako štyroch desaťročiach by ju chceli v Spišskej Belej do mesta opäť vrátiť.Autorom pôvodnej sochy bol Pavol Bán, pričom dielo bolo viac ako dva metre vysoké a vyrobené z travertínu. V 50. rokoch bola socha odstránená a v roku 1968 došlo k jej znovuosadeniu po reštaurovaní v parku pri evanjelickom kostole.uviedol primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Po revolúcii v roku 1989 vznikla iniciatíva za prešetrenie tohto činu, ale zostala bez ďalšej odozvy.S myšlienkou znovuobnovenia sochy prišli v roku 2015 miestni obyvatelia. Autorom novej sochy mal byť akademický sochár Štefan Húdzik, avšak ten v apríli zomrel. Ako uviedla pre TASR PR manažérka mesta Spišská Belá Alexandra Olekšáková, realizácie sochy sa nedožil, ale stihol navrhnúť jej model. Predpokladané náklady na zhotovenie sochy a jej podstavca, ale i úpravu okolia sú vo výške približne 50.000 eur.Iniciátori znovuobnovenia sochy Štefánika predpokladajú, že financie na jej zhotovenie a osadenie získajú z rôznych finančných darov od podnikateľov, občanov, ale aj rôznych inštitúcií a nadácií. Rovnako by na tento účel mala vyčleniť financie aj samospráva. O tom, kde bude socha osadená, ešte rozhodnuté nie je, navrhnuté sú dve lokality. Prvou je jej pôvodné miesto, teda pri mestskom úrade. Druhou možnosťou je park pri evanjelickom kostole.