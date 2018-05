Spišské zvyky ožili na Slávnosti jari

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Hniezdne 6. mája (TASR) – Podľa tradície pripravili v Hniezdnom v okrese Stará Ľubovňa na prvú májovú nedeľu Slávnosť jari. K tomuto podujatiu patrí súťaž obcí z územia severného Spiša a Pienin. Osem obcí si zmeralo sily vo varení guľáša, remeselných zručnostiach a vzťahu k domácemu folklóru. Súčasťou podujatia bol sprievod dedinou, furmanské preteky, Jarný trh, stavanie mája i prehliadka expozície liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel.Titul Nositeľ tradícií v súťaži obcí si odniesla obec Čirč, k čomu dostala aj finančný príspevok vo výške 1500 eur na výstavbu alebo opravu detského ihriska. Hneď za ňou sa umiestnila Jarabina so ziskom 1000 eur a na treťom mieste skončila Kamienka, ktorá dostala 500 eur na rovnaký účel. O víťazoch rozhodli diváci. TASR to potvrdila Miroslava Sanigová zo Združenia Spiš.Podujatie oživilo tamojší Nestville Park, ktorého cieľom je každoročne poukázať na kultúrne dedičstvo regiónu severného Spiša a Pienin. Organizátori zároveň otvorili letnú turistickú sezónu, zvolili si formu osobného zážitku a cez túto skúsenosť podporili spojenie minulosti s prítomnosťou. Akciu pripravila nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií v Hniezdnom.Na Jarný trh prišli výrobcovia tradičných potravinárskych špecialít, prvovýrobcovia, chovatelia, pestovatelia i remeselníci z okolia. Trh organizovalo Združenie Spiš pod heslom "...regionálne produkty od regionálnych výrobcov na regionálnom trhu...". Sanigová uviedla, že návštevníci si mohli nakúpiť u 27 predajcov. Mohli si vybrať z mäsových pokrmov, ako špecialitu ponúkali výrobky z mangalice.V ponuke bol med, šípkový lekvár, minerálne vody. Zastúpenie mali drotári, keramikári, vo svojej vyhni predvádzal zručnosti kováč a bol tu aj výrobca nožov. Návštevníci si mohli pozrieť i kúpiť kroje a výrobky z kreatívnej dielne.Furmanské preteky mali celoslovenskú úroveň, pripravila ich Asociácia furmanov Slovenska, ktorá do súťaže nasadila 13 ťažných koní. Predviedli rýchlosť, obratnosť, presnosť a poslušnosť.O dobrú náladu sa pričinili lokálne folklórne súbory a profesionálny Poddukelský umelecký ľudový súbor. Prítomných zabávala aj prešovská skupinu Hrdza.