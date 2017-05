Splav Hornádu v Slovenskom raji funguje už rok, po zime je prístupný

Na snímke posádka dvojkanoe opúšťa prístavisko Hrabušovský Mlyn na rieke Hornád počas slávnostného otvorenia splavovania Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj v Hrabušiciach 10. mája 2016. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Hrabušice 12. mája (TASR) – Vlani pred začiatkom letnej turistickej sezóny v Národnom parku Slovenský raj obnovili po 30 rokoch splavovanie rieky Hornád. Počas zimnej uzávery sa vodáci na rieku s loďami nedostali, v týchto dňoch je pre nich 11,75 kilometra dlhý úsek od Hrabušíc do Čingova v jednej z najatraktívnejších častí národného parku nazvanom ako Prielom Hornádu opäť prístupný.Splav rieky zastrešuje Správa Národného parku Slovenský raj. Prielom Hornádu je zaradený do najprísnejšej A zóny ochrany, teda ide o jedno z najcennejších území národného parku, v ktorom sa nachádza viacero prírodných úkazov. Povolenie na splav vydáva správa národného parku.uvádza sa v prevádzkovom poriadku splavu.Denne môže korytom rieky preplávať maximálne 70 lodí. Splavovanie je povolené pre jedno alebo dvojmiestne lode, teda kajaky, kanoe a nafukovacie člny. Ako sa uvádza v prevádzkovom poriadku splavu, viacmiestne lode a rafty sú zakázané.informoval riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.Splav je spoplatnený. Vyzbierané peniaze chcú ochranári použiť na čistenie odpadov a prerezávanie stromov v blízkosti koryta rieky. Podľa Dražila v prípade nelegálneho splavovania bude udelená pokuta do výšky 66 eur. Vlani absolvovalo splav Hornádu podľa Dražila okolo 800 návštevníkov.