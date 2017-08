Splnomocnencom pre Západnú Saharu sa stal exprezident Köhler

Ilustračné foto Foto: R. Foley/M. Mirazón Lahr Foto: R. Foley/M. Mirazón Lahr

New York 16. augusta (TASR) - Bývalý nemecký spolkový prezident Horst Köhler sa stal osobitným splnomocnencom Organizácie Spojených národov (OSN) pre konflikt v Západnej Sahare.Generálny tajomník svetovej organizácie António Guterres dnes v tejto súvislosti zdôraznil v New Yorku skúsenosti, ktoré má Köhler vďaka viac ako 35 rokom pôsobenia v medzinárodných organizáciách a vládnych štruktúrach.Nemec, ktorý bol pred pôsobením vo funkcii spolkového prezidenta v rokoch 2004-2010 okrem iného riaditeľom Medzinárodného menového fondu, je považovaný za znalca čierneho kontinentu.Jeho predchodcom vo funkcii splnomocnenca OSN pre Západnú Saharu bol americký diplomat Christopher Ross, ktorý na jar oznámil po ôsmich rokoch vo funkcii demisiu.Guterres sa Rossovi poďakoval za jeho neúnavné úsilie o dosiahnutie rokovaní strán zainteresovaných na predmetnom konflikte.Západnú Saharu, ktorá leží medzi Marokom a Mauritániou, zo značnej časti kontroluje Maroko deklarujúce nároky na toto územie, ktoré však medzinárodné spoločenstvo neuznáva.Naopak povstalecké hnutie Polisario usiluje o nezávislosť Západnej Sahary.Obe strany vyjadrili v uplynulých mesiacoch súhlas s Köhlerovým vymenovaním do funkcie.